聯大通過譴責俄草案　塞爾維亞誤投支持票　總統武契奇：Sorry

俄烏戰爭在2025年2月24日踏入3周年，聯合國大會同日開會討論烏克蘭局勢，並先後表決兩項決議草案。由烏克蘭提出、獲歐洲支持，題為《推進實現烏克蘭全面、公正和持久和平》的決議草案獲93票贊成通過，其中包括塞爾維亞。然而，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）隨後撤回支持，稱該國本應該投棄權票，並致歉稱：「我可能太累了。」



武契奇24日接受塞爾維亞廣播電視台（RTS）訪問時表示，該國原本應該投棄權，並加入其餘65個投棄權票的國家，一同呼籲俄羅斯「立即、徹底、無條件地從烏克蘭撤出所有軍事力量」。

武契奇表示，他不希望塞爾維亞表現得像迎合任何超級大國，所以即使是另一草案、美國支持的安理會決議，該國也投下棄權票。

對於塞爾維亞最終誤投支持票一事，他致歉稱：「我認為塞爾維亞今天犯了一個錯誤，我為此並承擔責任，我可能太累了（而犯錯）。」

2025年2月17日，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）在布達佩斯與匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban，不在圖中）舉行的聯合記者會上發表講話。（Reuters）

對此，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄方已得知武契奇錯誤投票一事，稱技術錯誤確實常會發生，並接受他的道歉及解釋。