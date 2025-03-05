特朗普國會講話在即　路透社：美國與烏克蘭擬簽礦產協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上月底與到訪白宮的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在橢圓形辦公室發生言語衝突，雙方不歡而散，亦未簽署涉及美國斡旋俄烏和平的礦產協議。路透社引述消息人士指，特朗普擬在周二（3月4日）晚舉行的國會講話中提及簽署事宜，預料雙方或能達成此事。



美國總統與來訪的外國領導人在橢圓形辦公室爆發激烈爭吵的情況極為罕見，外界推測雙方不歡而散後，簽署礦產協議恐難成事。報道引述消息人士指，美國官員近期討論簽署事宜，還敦促澤連斯基的顧問說服他向特朗普公開致歉。

報道指，截至目前，白宮與烏克蘭駐華盛頓大使館均未回應簽署協議事宜，基輔總統府亦未回應。

澤連斯基在罵戰爆發後的3月4日對事件公開表示「遺憾」，並稱「是時候糾正錯誤」。他強調，準備在特朗普有力領導下努力實現持久和平，並準備與美國簽署礦產協議。

▼澤連斯基在社交平台發文重申烏克蘭對達成和平的承諾，還公開對言語衝突表示遺憾

特朗普和澤連斯基在罵戰結束後態度稍緩和，特朗普在3日表示仍願意與烏克蘭簽署礦產協議，還稱基輔「應該更加感激」，他4日晚將進行重返白宮以來的首次國會演講。不過目前未知協議細節是否產生改變。