澤連斯基：是時候糾正錯誤　準備在特朗普有力領導下實現和平

外媒指美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)在與烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy )2月28日爆發罵戰後,已中斷對烏方提供的軍事援助。對於當日雙方衝突,澤連斯基3月4日表示「遺憾」,並稱「是時候糾正錯誤」。他強調,準備在特朗普有力領導下努力實現持久和平,並準備與美國簽署礦產協議。



