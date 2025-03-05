澤連斯基：是時候糾正錯誤　準備在特朗普有力領導下實現和平

外媒指美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）2月28日爆發罵戰後，已中斷對烏方提供的軍事援助。對於當日雙方衝突，澤連斯基3月4日表示「遺憾」，並稱「是時候糾正錯誤」。他強調，準備在特朗普有力領導下努力實現持久和平，並準備與美國簽署礦產協議。



圖為2024年12月24日，烏克蘭中部城市克里維里赫（Kryvyi Rih）有住宅樓遭俄羅斯空襲受損。（Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region/Handout via REUTERS）

提出達成和平協議路徑 從換囚及停止海空攻擊開始

澤連斯基發聲明稱，當日在白宮舉行的會晤，並未按照預期進行。他對當日的事情發展感到遺憾，稱是時候糾正錯誤，希望未來雙方的合作和溝通具建設性。他強調，「非常重視美國為幫助烏克蘭維護主權和獨立所做的努力」。

澤連斯基概述達成和平協議的路徑，重申可以從交換囚犯、停止空襲和海上攻擊開始。然後希望快速推進接下來的所有階段，並在與美國合作下，達成有力的最終協議。

對於美國中斷援助的消息，澤連斯基沒有正面回應，但稱他已經與德國候任總理默茨（Friedrich Merz）交談，討論德國的軍事和財政援助。

外界預計，特朗普將在4日向國會發表講話時，進一步闡釋他對烏克蘭和俄羅斯的計劃。

烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）2025年3月4日表示，烏克蘭準備好簽署礦產協議，又指基輔將竭盡所能保持與美國的合作在之前的水平上（Reuters）

烏總理：仍有足夠資金維持前線局勢

烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）於4日會見記者稱，基輔仍有足夠的資金向其軍隊提供補給，烏克蘭軍隊和政府仍有能力、有工具來維持前線的局勢。他對美國表示感謝，並強調基輔希望維持互利合作。

什梅加爾表示，將繼續透過一切可用管道，以冷靜方式與美國合作。「我們只有一個計劃——贏得勝利並生存下去。要麼我們贏，要麼由別人為我們制定B計劃」。

2024年2月24日，德國柏林勃蘭登堡門，一名小男孩在示威的人群中揮舞烏克蘭國旗。（Getty Images）

軍事專家：影響或需一段時間才顯現

克里姆林宮表示，切斷對烏克蘭的軍事援助，是邁向和平的最佳舉措。但路透社引述軍事專家稱，美國援助中斷的影響，可能需要一段時間才能顯現。美國去年也曾因共和黨人在國會阻撓，令援助暫停數月。