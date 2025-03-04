施紀賢主導烏克蘭四點和平計劃　冀率英國重回國際外交核心

分析指出，在一系列密集的會談中，幾乎沒有外交政策經驗的英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默），成功在美國總統特朗普（Donald Trump）和烏克蘭總統人澤連斯基（Volodymyr Zelensky）之間尋求平衡，帶領英國重新回到國際外交的核心舞台。



法媒報道，英國外交政策智庫（BFPG）主任阿斯皮納爾（Evie Aspinall）指出：「在某些方面，我有點驚訝於他如此自然地擔任起這個角色，尤其是考慮到他沒有太多外交政策經驗。」

她補充稱：「但他是一位資深律師，頭腦非常靈活。在過去幾天裏，他已經證明自己確實可以在國際舞台上有所作為，能夠應對各種挑戰。」

圖為2025年3月2日， 歐洲國家領導人峰會在倫敦舉行， 英國首相施紀賢（Keir Starmer）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）、及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）出席。（Reuters）

施紀賢上周日（3月2日）在倫敦主辦歐洲領導人峰會，並宣布制定一項四點計劃：繼續向烏克蘭提供軍事援助、對俄羅斯施加經濟壓力；實現持久和平須確保烏克蘭主權和安全，烏克蘭必須參與任何和平談判；達成和平協議後，應繼續加強烏克蘭防禦能力，以阻止未來侵略；建立捍衛烏克蘭和平協議的自願聯盟。

四點計劃被認為是迄今為止針對烏克蘭問題最為具體的行動方向。在此之前，美烏首腦在白宮公開爆發激烈爭執，鬧得不歡而散。再往前，特朗普上月突然宣與俄羅斯展開單方面談判以結束俄烏戰爭，令歐洲盟友大為震驚。

阿斯皮納爾說：「後脫歐時代，我們（英國）在尋找自身定位上確實經歷了不少困難……我們永遠無法恢復曾經的大國地位。但實際上，這表明我們正在尋找自己的立足點，找到我們可能的領導角色。」

圖為2025年3月2日， 歐洲國家領導人峰會在倫敦舉行，英國首相施紀賢（Keir Starmer）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ），以及歐洲多國領袖出席。（Reuters）

施紀賢2月28日在白宮與特朗普進行一次愉快的會面，隨後在回程時甚至向隨行記者豎起了大拇指，感謝他們前來報道。僅僅數小時後，施紀賢便迅速行動，開始在特朗普和澤連斯基之間進行調停。3月1日，他在唐寧街熱情地接待澤連斯基，並在周末兩次與特朗普通電話。

分析認為，施紀賢一貫的謹慎務實風格或許能取得成效。倫敦國王學院（King's College London）歐洲政治教授梅農（Anand Menon）也指出：「迄今為止，他的表現非常好……他一貫謹慎、克制、深思熟慮，這與他的性格相符。」

2025年2月27日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，英國首相施紀賢（Keir Starmer）與美國總統特朗普（Donald Trump）會面時握手。（Reuters）

62歲的施紀賢進入政壇相對較晚，直到2015年才成為議員。儘管起點較低，但據周一（3日）發表的「More in Common」民調顯示，他在「誰更適合擔任首相」的問題中的支持率在周末上升了6個百分點，為去年11月以來的最高紀錄。民調機構負責人特里爾（Luke Tryl）稱：「在烏克蘭談判中，施紀賢似乎正在逐漸展現出作為首相的能力。」

但也有分析人士提醒，儘管施紀賢的外交表現備受關注，但他從美國歸國時並未獲得特朗普對烏克蘭安全的明確保證，因此停戰計劃仍存在未知數。

本文獲《聯合早報》授權轉載

