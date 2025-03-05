19歲美籍華裔神童獲Google聘用　卻遭16美國大學拒收　父怒告歧視

美國加州一位中國移民二代、19歲的天才少年史丹利（Stanley Zhong）以極高分數從高中畢業，此前更獲聘為Google軟件工程師。但他在2023年時，曾被16間美國大學拒收，這讓他的父親鍾南（Nan Zhong）視作對亞裔學生的歧視，因此告上法庭。



《紐約郵報》指，史丹利是每年參加SAT（美國大學入學考試）的200多萬名考生中，僅有的2000名取得至少1590分的人之一。他的高中GPA也在4.0分制下達到驚人的4.42。

還在高中時，史丹利就創辦了自己的電子文檔簽名平台公司Rabbit-Sign。更獲得Google全職工作的聘用，該職位要求申請人具有博士學位。

這樣一個天才少年，僅被德州大學奧斯汀分校和馬里蘭大學錄取，至於加州大學柏克萊分校、加州大學洛杉磯分校和麻省理工學院等16所大學，均拒絕了他。

圖為加州大學洛杉磯分校（UCLA）。（鄺曉斌攝）

《每日郵報》稱，這16所學校的平均錄取GPA和考試成績都要低於史丹利的分數。父親鍾楠感到非常不滿，遂決定向法院起訴這些大學。

這家人已向反種族歧視學生組織 SWORD 提交長達291頁的訴訟，控告加州大學系統存在歧視行為。該州在1996年就通過法案，禁止以種族作為入學資格的決定因素。