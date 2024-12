MIT教授影射中國學生論文造假　被批種族歧視後發文道歉｜有片

第38屆神經資訊處理系統年會(NeurIPS 2024)12月15日在溫哥華閉幕。美國麻省理工學院(MIT)教授皮卡德(Rosalind Picard)在闡述人工智能(AI)和道德問題時,因點名中國學生學術行為不當,被在場的華裔學生質疑種族歧視。皮卡德和主辦方事後發聲明就事件道歉。



麻省理工學院教授皮卡德在NeurIPS大會的演講提及中國學生「學術造假」及在問答環節被在場華裔學生質疑種族歧視:

麻省理工學院媒體實驗室(MIT Media Lab)情感計算研究組創辦人兼主任皮卡德(Rosalind Picard)13日在NeurIPS 2024大會中,發表題為「如何優化最重要的事情」(How to optimize what matters most?)的演講。

其中一頁演示引述一名「被頂尖大學開除的中國學生」為學術行為不當辯解指:「我這樣做是為了讓論文結果看上去更好。我們學校從沒有人教過我們道德和價值觀。」皮卡德還備註指:「大部份我認識的中國人都是誠實和正直的。」

第38屆神經資訊處理系統年會(NeurIPS 2024)12月15日在溫哥華閉幕。美國麻省理工學院(MIT)教授皮卡德(Rosalind Picard)在闡述人工智能(AI)和道德問題時,因點名中國學生學術行為不當,被在場的華裔學生質疑種族歧視。(X@ZhiyuChen4)

一名華裔女學生其後在問答環節向皮卡德提出質疑,詢問為何她在整個分享中,只有那一頁標註出國籍。皮卡德辯稱,演示上陳述的文字並非她的個人判斷,只是引用那名被開除中國學生的講法。她又指「那或許只是一個特例,她遇過的中國研究者都很優秀。」

皮卡德解釋後,該女學生坦承「作為中國人,有遭冒犯的感覺」,因為皮卡德在列舉眾多負面例子中,唯獨是點名中國學生。女學生建議皮卡德未來若還要在演講中使用這頁演示,需要撤走學生的國籍。皮卡德表示樂意接受建議。

NeurIPS主辦方在社交媒體發聲明就事件致歉:

事件在社交媒體引起熱議,NeurIPS主辦方發聲明強調「包容、非歧視和相互尊重」( inclusive, non-discriminatory, and respectful)的核心價值,稱皮卡德在演講中針對中國學者的言論違反了其行為準則(in direct violation of our Code of Conduct)。

NeurIPS主辦方12月16日發聲明強調「包容、非歧視和相互尊重」( inclusive, non-discriminatory, and respectful)的核心價值,稱麻省理工大學教授皮卡德(Rosalind Picard)在演講中針對中國學者的言論違反了其行為準則(in direct violation of our Code of Conduct)。(NeurIPS Conference官方網站)

皮卡德也發聲明道歉,指無意傷害任何人。她說已意識到在分享個案時「不應該列出其國籍,因為這和我要表達的觀點無關」。她稱對事件感到後悔,願承擔一切責任,未來不會再犯同樣錯誤。