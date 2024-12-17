MIT教授影射中國學生論文造假　被批種族歧視後發文道歉｜有片

第38屆神經資訊處理系統年會（NeurIPS 2024）12月15日在溫哥華閉幕。美國麻省理工學院（MIT）教授皮卡德（Rosalind Picard）在闡述人工智能（AI）和道德問題時，因點名中國學生學術行為不當，被在場的華裔學生質疑種族歧視。皮卡德和主辦方事後發聲明就事件道歉。



麻省理工學院教授皮卡德在NeurIPS大會的演講提及中國學生「學術造假」及在問答環節被在場華裔學生質疑種族歧視：

麻省理工學院媒體實驗室（MIT Media Lab）情感計算研究組創辦人兼主任皮卡德（Rosalind Picard）13日在NeurIPS 2024大會中，發表題為「如何優化最重要的事情」（How to optimize what matters most?）的演講。

其中一頁演示引述一名「被頂尖大學開除的中國學生」為學術行為不當辯解指：「我這樣做是為了讓論文結果看上去更好。我們學校從沒有人教過我們道德和價值觀。」皮卡德還備註指：「大部份我認識的中國人都是誠實和正直的。」

第38屆神經資訊處理系統年會（NeurIPS 2024）12月15日在溫哥華閉幕。美國麻省理工學院（MIT）教授皮卡德（Rosalind Picard）在闡述人工智能（AI）和道德問題時，因點名中國學生學術行為不當，被在場的華裔學生質疑種族歧視。（X@ZhiyuChen4）

一名華裔女學生其後在問答環節向皮卡德提出質疑，詢問為何她在整個分享中，只有那一頁標註出國籍。皮卡德辯稱，演示上陳述的文字並非她的個人判斷，只是引用那名被開除中國學生的講法。她又指「那或許只是一個特例，她遇過的中國研究者都很優秀。」

皮卡德解釋後，該女學生坦承「作為中國人，有遭冒犯的感覺」，因為皮卡德在列舉眾多負面例子中，唯獨是點名中國學生。女學生建議皮卡德未來若還要在演講中使用這頁演示，需要撤走學生的國籍。皮卡德表示樂意接受建議。

NeurIPS主辦方在社交媒體發聲明就事件致歉：

事件在社交媒體引起熱議，NeurIPS主辦方發聲明強調「包容、非歧視和相互尊重」（ inclusive, non-discriminatory, and respectful）的核心價值，稱皮卡德在演講中針對中國學者的言論違反了其行為準則（in direct violation of our Code of Conduct）。

NeurIPS主辦方12月16日發聲明強調「包容、非歧視和相互尊重」（ inclusive, non-discriminatory, and respectful）的核心價值，稱麻省理工大學教授皮卡德（Rosalind Picard）在演講中針對中國學者的言論違反了其行為準則（in direct violation of our Code of Conduct）。（NeurIPS Conference官方網站）

皮卡德也發聲明道歉，指無意傷害任何人。她說已意識到在分享個案時「不應該列出其國籍，因為這和我要表達的觀點無關」。她稱對事件感到後悔，願承擔一切責任，未來不會再犯同樣錯誤。