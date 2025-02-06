德國華人節目被問是否「吃狗肉喝蛇湯」　拍片痛訴遭種族歧視

一名居住在德國的華人Sissi Chen在2月1日上傳影片，稱自己在出席德國柏林-勃蘭登堡廣播公司（Rundfunk Berlin-Brandenburg，簡稱RBB）旗下一檔節目Radio Eins時遭到歧視，指自己本想在節目上分享華人新年飲食文化卻被問「是否吃狗肉喝蛇湯」，還指控節目負責人不承認言論涉及種族歧視亦未誠懇道歉。



Sissi在Instagram擁有近12萬追蹤者，通過拍攝烹飪影片分享華人飲食文化走紅，還出版過自己的烹飪書。她指自己在農曆新年期間出席節目，但遭到主持人無理提問，稱主持人詢問她在蛇年「是否喝蛇湯？」

Sissi否認此事後又被問到「有沒有什麼食物是妳很想念、在歐洲無法吃到，而在中國傳統上確實會被食用的？我現在就先不提那些經常被討論的狗肉啦」，她以「不明白這個問題的意思」作為回應，主持人隨後二度提問，但其中未提及狗。

Radio Eins在留言中向Sissi致歉並下架這期節目，Sissi則指節目負責人有致電道歉，負責人表示主持人的「措辭不夠恰當」，「但他現在也做不了什麼，因為主持人也有他們的創作自由。」