美國18歲華裔生SAT考近滿分卻遭6家名校拒收　入稟控平權措施不公

美國佛羅里達州（Florida）18歲華裔生Jon Wang在美國SAT（大學入學考試）取得近滿分的成績，在高中也是高材生，但遭美國哈佛、普林斯頓等6家名牌大學相繼拒收，他加入集體訴訟，控告美國院校推動的「平權措施」對亞裔不公。



綜合霍士新聞（Fox News）、每日郵報（Daily Mail）等外媒6月8日報道，Jon Wang是其中一位原告人，他尋求終止「平權措施」的做法，認為它不公平地歧視表現出色的亞裔。他所參與的集體訴訟，向哈佛大學及北卡羅來納大學（University of North Carolina）提出控訴。

Jon Wang是第一代中國移民的孩子，他在滿分為1600的SAT考試中，取得1590分的接近完美成績，其中在數學部份滿分，他在高中的GPA也是4.65的高分。

Jon Wang向多家名校提出入讀申請，包括哈佛大學、麻省理工大學、普林斯頓大學、加州理工學院、卡內基梅隆大學、加州大學柏克萊分校，但都一一落空，令他感到失望，他最後入讀的是佐治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）。

他表示與朋友和學校輔導員交談時，都收到奇怪的警告，「他們都告訴我，要進去會更困難，尤其是作為一個亞裔美國人。」

他之後又把自己的成績資料交予學生支持公平招生組織（Students for Fair Admissions），組織利用電腦模型估算，作為亞裔美國人的他進到哈佛的機率只有20%，但若然他是非裔美國人，錄取機率高達95%。

美國多間院校推行種族「平權措施」（affirmative action），以協助弱勢族群升學，但當地也有不少聲音批評此會影響亞裔美國人和白人的權益。

Jon Wang表示，他本來也擔心自己會在社交網站遭受批評，但心感這是很重要的議題，「我的感覺是，若10年、20年後我回看，我今天不做（說出來）的話，我會對自己很懊惱。」

↓Jon Wang2022年發表演講的影片↓