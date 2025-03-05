特朗普演說兩黨嘉賓陣容：被炒公務員、被非法移民所殺死者家屬

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（4日）晚在華盛頓國會發表演講。共和、民主兩黨分別透過邀請不同嘉賓來傳達有關他們優先事項的訊息。



民主黨邀請數名遭解僱的聯邦公務員，前殘疾退伍軍人Alissa Ellman、Kyle Rahn、Andrew Lennox、前退伍軍人事務部監察長Michael Missal、農業部前職員Tiffany Ramos、美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）前職員Jason King、國家科學基金會前項目主管Doug Kowalewski、國家公園管理局前護林員Ashley Ranalli和美國森林服務局前職員Jamie Werner，可能受新關稅影響的小企業老闆Allison Hope和Rebecca Hamilton，以及可能失去醫保的醫療補助受益人Cheri Byer和Dominic Rampa，旨在強調特朗普政府大規模政策變化對民眾造成的損失。有女性民主黨議員穿粉紅色服裝出席，以展示女性的「力量與堅持」。

共和黨方面，眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）邀請路易斯安那州居民海斯（Olivia Hayes）。她的丈夫因非法移民引發的酒駕事件喪生，這體現特朗普對嚴格移民政策的關注。

第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）邀請的嘉賓包括一名被非法移民殺害女兒的母親，以及一名深受深度偽造（Deepfake）和報復性色情影像傷害的少年。這些嘉賓的出現也從側面反映特朗普政府的政策重點。

↓22歲的Laken Riley遭無證移民謀殺後，其母親和姐妹受梅拉尼婭邀請出席看特朗普在國會的演講：

特朗普在演講中特別提及一名13歲少年，稱這名少年「一直夢想成為一名警察」，但在 2018年，DJ Daniels被診斷出患有腦癌。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（4日）晚在華盛頓國會發表演講時特別提及一名13歲少年，稱這名少年「一直夢想成為一名警察」，但在 2018年，DJ Daniels被診斷出患有腦癌。他讚揚DJ Daniels並宣布他將成為美國特勤局（US Secret Services）榮譽特工。（Reuters）

他讚揚DJ Daniels並宣布他將成為美國特勤局（US Secret Services）榮譽特工。