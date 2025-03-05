特朗普國會演講　民主黨議員舉牌、離場抗議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月4日在華盛頓國會發表演講，有民主黨議員因開場時大叫遭趕離場。演說途中，亦有民主黨議員分批離場抗議。



期間民主黨眾議員阿爾格林（Al Green）起身大聲叫喊，還揮舞手杖，最後因擾亂秩序被趕出現場。特朗普剛開口沒幾分鐘，德州眾議員阿爾格林就開始打斷他，說總統「沒有獲得授權」。

共和黨籍眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）隨後指出他違反禮儀，並多次要求他坐下，勸說無果後命令警衛官把阿爾格林帶出現場。

2025年3月4日，美國華盛頓特區國會大廈，德克薩斯州民主黨眾議員阿爾·格林（Al Green）因在總統特朗普舉行國會演講時擾亂秩序被送出現場。（Reuters）

這位民主黨人在離場後對媒體表示，特朗普有34項重罪判決，2次被彈劾，不適合當總統。他還說：「總統說他有權力削減醫療補助，但我明確表示，他並沒有。」

在場有民主黨手持「不要皇帝」、「拯救醫保」等牌子無聲抗議，經過特朗普的演講長達一個小時三十分鐘，民主黨一側的議會大約三分之一的席位已經空了。