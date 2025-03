廢除芯片法案、歡迎格陵蘭人加入美國：特朗普演說重點速覽

美國總統特朗普3月5日在國會發表第二任期的首次講話,重點如下:



1、最高優先事項之一是拯救經濟,降低能源成本,削減浪費,應對通脹;

2、重申呼籲在美國開採更多石油,正在重新開放許多發電廠;

3、將採取歷史性措施,在美國大幅擴大關鍵礦物和稀土的生產;

4. 平衡聯邦預算:詳細制定了「金卡」簽證計劃,該計劃將很快以500萬美元的價格推出,將允許來自世界各地最成功的創造就業機會的人購買通往美國公民身份的途徑;

5、想讓汽車貸款的利息可以免税,前提是汽車是在美國製造的;

6、尋求全面的永久性所得税減免,併為受到通脹特別嚴重影響的美國人提供急需的救助;

2025年3月4日,美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)發表第二任期首個國會演說,他左後方的是副總統萬斯,右後方的則是眾議院議長約翰遜。(REUTERS)

7、呼籲對小費、加班費和老年人的社會保障福利不徵稅;

8、希望減少對國內生產和所有制造業的税收 (如果你不在美國生產你的產品,根據特朗普政府的政策,你將需要支付關税,在某些情況下,關税會相當高);

9、4月2日對等關税開始生效,任何對我們徵收關税的國家,我們也會對他們徵收關税;

10、應該廢除拜登政府提出520億美元的芯片法案(Chip Act),應該利用芯片法案的資金來減少債務,不會向芯片製造商提供任何來自芯片法案的資金。芯片法案是一件糟糕透頂的事情,被半導體制造商拿走了數百億美元,但他們卻不去花;

11、永久禁止並刑事化兒童的性別變更,永遠結束任何孩子被困在錯誤身體中的謊言;

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普,右)近日與全國州長會面時提到上任後簽署的行政命令,禁止跨性別女性參與校園的女子體育賽事。特朗普更「點名」緬恩州長米爾絲(Janet Mills,左),問對方是否不會執行該行政命令,米爾絲不甘示弱,指只會「遵守聯邦法律」,特朗普其後揚言:「我們就是聯邦法律」。(Reuters)

12、將重振造船業,收回巴拿馬運河,將在白宮成立新的造船辦公室,推出新税收激勵措施以促進造船業發展;

13、不論如何美國都會得到格陵蘭(going to get Greenland - one way or the other)歡迎格陵蘭人加入美利堅合眾國,需要格陵蘭來維護國家安全甚至國際安全,正在與所有相關方合作,努力實現這一目標;

14、將在火星上插上美國國旗。

本文轉載自格隆滙