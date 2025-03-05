特朗普國會演說未聚焦中國　僅6次發表涉華言論：1次單獨針對北京

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）東部時間3月4日下午9時10分（香港時間5日上午10時10分）在華盛頓國會發表演講，是他自1月20日就職以來首次在國會發表演講。出乎意料的是，他在100多分鐘的演講中，僅6次提及中國，其中3次點名針對中國及其他國家的關稅政策，1次單獨點名批評中國在巴拿馬運河的角色。



特朗普在演講中段談到關稅政策時，首次提到中國。他表示幾十年來，包括中國在內的其他國家一直對美國徵收關稅，因此現在輪到美國開始對其他國家徵收關稅。

2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

他接着再一次連同其他國家提到中國，稱上述情況非常不公平，中國對美國產品徵收的平均關稅是美國對中國的一倍，而韓國的甚至是兩倍。

他重申自己早前實施的「對等關稅」（reciprocal tariffs）時點名「中國及其他國家」，他強調：「幾十年來，我們幾乎被世界上每個國家欺騙，我們不會讓這種事情再發生」。其後他在談到新貿易政策對美國農民影響及產業政策時，雖各自提到中國但皆未作針對或批評言論。

2025年3月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發表第二任期首個國會演說。（REUTERS）

最後，特朗普在演講中提到巴拿馬運河時，稱美國當年以高昂的成本建造運河，後來與巴拿馬達成協議，以極低成本把運河交還他們，現在該協議卻被嚴重違反。他指出：「我們沒有把它（巴拿馬運河）交給中國，我們把它給了巴拿馬，現在我們要把它拿回來。」