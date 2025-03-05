Chrome或從Google剝離？遊說特朗普政府　Alphabet反對拆分提案

知情人士透露，谷歌（Google）母公司Alphabet上週與特朗普政府會面，敦促華盛頓放棄拆分公司的計劃。



路透社報道，美國司法部（DOJ）目前正對谷歌提起兩單反壟斷訴訟，涉及搜索業務和廣告技術。

谷歌發言人說：「我們定期與監管機構會面，包括司法部，就此案進行討論。正如我們此前公開表態的那樣，我們擔心當前的提案可能損害美國經濟和國家安全。」

司法部尚未對此置評。

在針對谷歌搜索業務的訴訟中，司法部提出的潛在補救措施包括：要求谷歌剝離部分業務，如Chrome瀏覽器，並終止其與設備製造商（如蘋果iPhone）的默認搜尋引擎協議。

法院定於4月就谷歌可能面臨的反壟斷補救措施召開庭審，並預計在8月作出最終裁決。

業內人士指出，特朗普政府預計將削弱拜登政府推行的反壟斷政策，包括放棄拆分谷歌的計劃，儘管公司於網上搜索市場的主導地位仍備受關注。

本文獲《聯合早報》授權轉載

