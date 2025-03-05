美媒：美國稅局擬裁員一半約4.5萬人　前局長警告將「無法運作」

有美媒周三（3月5日）引述消息人士稱，美國國稅局（IRS）正在草擬計劃，打算透過裁員、自然流失和鼓勵性遣散費計劃等方式，將員工人數最多裁減一半（4.5萬人）。IRS前局長警告此舉會令機構「無法運作」（dysfunctional）。



據報道，作為特朗普政府（Donald Trump，又譯川普）透過富豪馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（DOGE）縮減聯邦政府員工的一部份，方法包括關閉機構、裁減幾乎所有尚未獲得公務員保護的試用期員工，並透過「延期辭職計畫」（deferred resignation program）向幾乎所有聯邦員工提供遣散費，以快速縮減政府勞動力。

圖為2025年2月20日，美國華盛頓特區的國國稅局（IRS）大樓外，飄揚著一面美國國旗。（Reuters）

前國稅局局長John Koskinen表示，裁減數以萬計的僱員會令國稅局「無法運作」。

另據國稅局數據顯示，該機構在全美聘用約9萬名員工，其中56%是有色人種、65%是女性。在二月份，已經有大約7,000名服務年限在一年或以下的試用期員工被該機構裁員。

2025年2月11日，美國華盛頓，圖為馬斯克在白宮橢圓形辦公室出席特朗普簽署行政命令活動。（Reuters）

國稅局也向自家員工，以及幾乎整個政府的所有聯邦員工，提供「延遲辭職計畫」遣散費，不過國稅局參與2025年稅季的員工在本月初被告知，他們要等到5月中旬，也就是納稅人申報截止日期之後，才能接受特朗普政府的遣散費方案。

除了裁員計劃，政府還打算將國稅局員工借給國土安全部，以協助打擊非法移民工作。