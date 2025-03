特朗普削聯邦政府開支　司法部FBI等總部或被出售

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)大刀闊斧削減聯邦政府開支,部份具標誌性聯邦部門物業或被出售,包括司法部(Department of Justice)、聯邦調查局(FBI)和勞工部(Labor Department)的總部。



圖為2025年2月3日,位於美國華盛頓特區的聯邦調查局(FBI)總部外有警車駐守。(Reuters)

負責管理聯邦物業的總務管理局(General Services Administration, GSA)於3月4日表示,已確定有443處物業「不屬政府營運核心」、可以出售,總面積超過8,000萬平方呎。預計出售後可每年節省逾4.3億美元的營運成本。

可能出售的名單包括:位於華府的能源部(Department of Energy)總部、農業部(Department of Agriculture)總部、美國紅十字會(American Red Cross)大樓、人事管理辦公室(Office of Personnel Management)等,GSA自家總部也不倖免。此外,其他多個位於芝加哥、亞特蘭大、克利夫蘭和洛杉磯等城市的主要辦公樓,也列在名單上。

圖為2025年2月3日,美國國際開發署(USAID)大樓外有民眾抗議,指責主管政府效率部(DOGE)的富豪馬斯克(Elon Musk)關閉USAID等聯邦機構。(Reuters)

路透社稱,此次潛在的物業拋售,相信是由富豪馬斯克(Elon Musk)領導的聯邦瘦身計劃一部份,相關行動已導致10萬名聯邦僱員自願離職或被解僱。