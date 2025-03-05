特朗普削聯邦政府開支　司法部FBI等總部或被出售

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）大刀闊斧削減聯邦政府開支，部份具標誌性聯邦部門物業或被出售，包括司法部（Department of Justice）、聯邦調查局（FBI）和勞工部（Labor Department）的總部。



圖為2025年2月3日，位於美國華盛頓特區的聯邦調查局（FBI）總部外有警車駐守。（Reuters）

負責管理聯邦物業的總務管理局（General Services Administration, GSA）於3月4日表示，已確定有443處物業「不屬政府營運核心」、可以出售，總面積超過8,000萬平方呎。預計出售後可每年節省逾4.3億美元的營運成本。

可能出售的名單包括：位於華府的能源部（Department of Energy）總部、農業部（Department of Agriculture）總部、美國紅十字會（American Red Cross）大樓、人事管理辦公室（Office of Personnel Management）等，GSA自家總部也不倖免。此外，其他多個位於芝加哥、亞特蘭大、克利夫蘭和洛杉磯等城市的主要辦公樓，也列在名單上。

圖為2025年2月3日，美國國際開發署（USAID）大樓外有民眾抗議，指責主管政府效率部（DOGE）的富豪馬斯克（Elon Musk）關閉USAID等聯邦機構。（Reuters）

路透社稱，此次潛在的物業拋售，相信是由富豪馬斯克（Elon Musk）領導的聯邦瘦身計劃一部份，相關行動已導致10萬名聯邦僱員自願離職或被解僱。