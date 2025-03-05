迪士尼都要瘦身？　美媒：擬裁減兩部門6%員工

知情人士透露，迪士尼計劃在ABC新聞（ABC News Group）和迪士尼娛樂網絡部門（Disney Entertainment Networks）裁減約200個職位，相當於整體員工的6%。這個裁員公告最早或於星期三（3月5日）發布。



據《華爾街日報》星期二（4日）報道，ABC新聞的節目《20/20》與《夜線》（Nightline）將合併為一個單元。此外，ABC還計劃關閉政治與資料分析新聞網站「538」，這個團隊約有15名員工。

迪士尼旗下的ABC新聞還負責製作知名新聞脫口秀《早安美國》（Good Morning America）。據報道，節目的三個時段將統一由一名負責人管理，此前第三個時段曾設有獨立製作團隊。

美國廣播公司旗下ABC新聞，由華特迪士尼公司所有。（Facebook/ @ABC News）

此次裁員正值電視收視率下滑，消費者向流媒體轉移的趨勢加劇。迪士尼娛樂網路部門的節目策劃與排播團隊同樣面臨人事調整。

截至星期二晚，迪士尼和ABC新聞尚未就此置評。

2019年12月5日，美國紐約市時報廣場的迪士尼商店標誌。（Reuters）

財報資料顯示，迪士尼2023年10月至12月季度調整後每股收益增長44%，達1.76美元（約13.7港元）。旗下娛樂業務部門涵蓋電影、電視及流媒體，營運利潤升至17億美元（約132億港元），較上年同期幾乎翻倍，主要受益於動畫續集《魔海奇緣2》（Moana 2） 假期檔期的強勁票房表現。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

