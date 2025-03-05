美國迪士尼樂園驚魂　極品父母「把BB丟在路邊嬰兒車內」自己去玩

美國加州一名三寶媽在當地迪士尼樂園遊玩時目睹到誇張事件。



一對夫妻為了能盡情玩園內遊樂設施，竟然把裝着嬰兒的嬰兒車遺棄在路邊，且嬰兒車旁沒有任何人幫忙看管，讓她覺得不可思議。

一名女網友到加州迪士尼樂園遊玩時，發現有父母竟把孩子留在嬰兒車內自己去玩要排隊1小時以上的Guardians of the Galaxy - Mission: BREAKOUT!遊樂設施。（TikTok影片截圖）

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TikTok女網友「keesha4rank」在網路上分享，她到美國迪士尼加州冒險樂園（Disney California Adventure）遊玩時，在遊樂設施Guardians of the Galaxy - Mission: BREAKOUT!附近一個角落，注意到一個無人看管的嬰兒車內毯子居然在動，裏面竟然有嬰兒。

女網友氣憤在影片中表示：

怎麼會有人為了玩遊樂設施，把嬰兒丟在嬰兒車裡？那裡面有一個嬰兒，是某人的小孩，他的爸媽跑去排隊了。

由於該遊樂設施排隊時間至少要1小時，她因為擔心嬰兒的安全，決定把影片分享在網路上。

女網友把事件通報遊樂園後，有工作人員前來查看嬰兒狀況。影片曝光後獲得97萬點閱，誇張事件讓許多網友留言：

「太誇張了，不管遊樂園內有多安全，我絕對不會放孩子單獨一個人」

「爸媽如果真的那麼想玩，就不要把嬰兒帶去，或是找人幫忙」



也有許多網友表示，雖然這種做法很誇張，但看過很多家長會這樣做。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】