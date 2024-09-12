美國網紅跑迪士尼樂園馬拉松「衝線後倒地亡」　生前影片一語成讖

美國35歲跑者葛雷夫斯（Bobby Caleb Graves）參加迪士尼樂園舉辦的「半程馬拉松」（下稱半馬），未料才剛衝過終點線，竟然倒地身亡。



而他前一天分享在TikTok的影片「一語成讖」，也讓網友們不勝唏噓。

美國35歲跑者葛雷夫斯（Bobby Caleb Graves）參加迪士尼樂園舉辦的「半程馬拉松」，未料才剛衝過終點線，竟然倒地身亡。（非涉事賽事，IG@calebgtravels）

美國35歲跑者葛雷夫斯（Bobby Caleb Graves）參加迪士尼樂園舉辦的「半程馬拉松」，未料才剛衝過終點線，竟然倒地身亡。（非涉事賽事，IG@calebgtravels）

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《福斯新聞》等外媒引述目擊者說法報導，葛雷夫斯完成這趟13.1英里（約21公里）的賽事後，突然緊緊抓住胸口，倒地不起。

儘管醫護立即上前，他仍在急救1小時後宣告不治。

警官蘇特（Matt Sutter）表示，葛雷夫斯生前沒有任何已知疾病，「比賽凌晨5點開始，我不知道他是第幾組起跑的，但他在大約早上7點時跨越終點線」，這代表死者在2小時內完賽：「這是一個非常好的時間（成績）。」

法醫辦公室仍在調查死者心臟驟停的原因，但這場賽事舉行於8日上午，當時加州南部出現超過100°F（約37.8°C）的破紀錄高溫。

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事實上，過世前一天，葛雷夫斯就曾拍攝TikTok影片，談到加州的極端高溫，以及他遛狗中暑昏倒的往事：

我在德州長大，我知道高溫是怎麼一回事，但加州南部的紫外線曝曬還有高溫，卻是另外一回事。我真希望我能夠撐過（周日）早上的比賽。

葛雷夫斯的TikTok帳號擁有1.8萬粉絲，他經常分享前往環球影城、迪士尼樂園遊玩的點滴，還有日常生活及跑步建議。

事實上，葛雷夫斯今年和去年都跑過迪士尼樂園的全馬與半馬，今年7月更出版了第一本詩集。

葛雷夫斯的家屬已經在社群媒體上證實死訊，迪士尼樂園渡假村發言人古德（Jessica Good）也發布聲明致哀。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】