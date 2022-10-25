Disney｜迪士尼樂園員工求遊客別做這件事：被拍到會害我們被解僱
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
迪士尼樂園是世界知名的遊樂園景點，每年都有絡繹不絕的觀光客造訪。近來社群平台興起，迪士尼樂園也成為許多網友、網紅拍攝影片的目標之一。然而近來一位迪士尼的員工，卻表示部分拍攝行為，其實很容易造成工作人員的困擾，希望能盡量避免。
根據日本媒體「FRONTROW」報道，一位在佛羅里達州奧蘭多迪士尼工作的抖音網友「kalainthekingdom」近來分享，表示她有次在「魔幻王國」當服務員，一如既往帶著客人搭乘設施。此時有位非常興奮的女遊客，對於她的服務感到相當滿意，於是就順手掏出一些現金，當作是給她的小費。
然而按照規定，這位網友所站的職位上，是不能夠收取任何小費的。但不只女遊客的舉動過於突然，讓她很難當面拒絕，同時又有其他遊客正在使用手機錄影，等於讓這位員工違規收取小費的事情被錄下來，成為不當行為的鐵證，若是被告發，飯碗恐怕岌岌可危。
【同場加映】日本環球影城迎來不速之客 5美女衣着太性感被指「兒童不宜」（點擊放大瀏覽）：
+10
日本男子欲攜初音未來玩偶到迪士尼遭阻 樂園因這理由拒絕他Disney+｜迪士尼「選秀」港創作人有份 Marvel精英傳授製作竅妙傳迪士尼邀Johnny Depp再拍《魔盜王》 Amber Heard被揭扮窮
網友指出，這樣的拍攝動作，通常都沒有得到當事者的許可。然而許多網友拍攝的影片，都有可能造成員工與公司間的糾紛，因此她希望盡量能夠避免，或者拍攝時別拍到員工的臉。
她認為，自己是抱持著敬業的態度在服務遊客，同時也希望客人能夠尊重她們這些工作人員，不要做出會讓她們感到困擾的事情。
【同場加映】迪士尼樂園角色合照時突被「胸襲」 即時臉色大變勒令女遊客離開（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+5
【同場加映】壞人更吸引？東京迪士尼萬聖節獨創「反派手下」 粉絲著迷掀熱潮（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+24
日本自由行・自駕遊｜開車這樣做隨時被判監 遇暴走族勿犯3禁忌網紅日本自由行發現疫後有這些轉變 東京酒店用英文對方竟這樣答日本自由行8件事已大不同 熱門餐廳不用排長龍 退稅方法已改變0+3．自由行｜泰國的士拒載成新常態 有男子連截23架都上唔到日本東京迪士尼樂園全新「反斗奇兵」酒店開幕 360度被玩具包圍日本除夕經典活動 紅白播足72年迎新年 環球影城迪士尼開通宵迪士尼樂園角色合照時突被「胸襲」 即時臉色大變勒令女遊客離開
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】