梅德韋傑夫：必須最大程度擊敗烏克蘭　恐美烏礦產協議後恢復軍援

俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）周三（3月5日）表示，俄羅斯的主要任務仍是「最大程度擊敗」烏克蘭。他還稱烏克蘭願意和美國達成礦產協議，美國很可能會恢復對烏克蘭的軍事援助。



梅德韋傑夫說：「俄羅斯正在挺進，敵人還在抵抗且仍未被打敗。我們今天最主要的任務仍然是最大程度擊敗『地面上的』敵軍。」

2024年12月14日，俄羅斯莫斯科，圖為梅德韋傑夫在統一黨大會中發表講話。（Getty）

俄媒Eurasia Daily報道，梅德韋傑夫還在俄羅斯社交平台VKontakte上發文稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國國會發表演說時表示已收到烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的來信，稱其願意在美國領導下進行和平談判、簽署礦產協議。梅德韋傑夫稱：「這意味着，美國很可能會立即恢復對烏克蘭的軍事援助。」