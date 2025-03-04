烏克蘭的悲劇無法避免　這只是世界「禮崩樂壞」的一個開始

特朗普（Donald Trump）聲稱要盡快結束俄烏戰爭，他近兩個月的表現讓世界大跌眼鏡，拋開烏克蘭、歐洲與俄羅斯談判，在白宮橢圓形辦公室與澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）吵架。確實，這可能是白宮歷史上首次，也是大國罕見的外交災難。



不少人大呼，堂堂美國總統全球直播吵架，第一大國的政治體面盪然無存。很驚訝嗎？有一些吧。但從特朗普第一任期看到第二個任期，特朗普做任何事情，尤其是打破常規的事情，都不會感到奇怪。就做好接受一個「禮崩樂壞」世界的準備吧！

確實，我們習慣了列根、拜登這種講究政治體面的總統。政治體面，就是一個國家的臉面，它不僅是一種群體心理，還是一種公共資產。一個人，尤其是政治人物，愛護臉面、追求體面，意味着他關注自己的聲譽資產；反過來，一個人如果「連臉都不要了」，就表示聲譽約束對他失效，這當然意味着巨大的不確定性。

2025年2月28日，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）在華盛頓特區白宮，參與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的會談時發表講話。（Reuters）

坦白說，「體面的」拜登式枱面上一套、台下另一套好，還是「亂來的」特朗普式全球直播吵架更好？前者是麻醉藥，後者是毒藥，看個人喜好，但都治不好病。

澤連斯基和特朗普吵翻後，馬不停蹄的就去了歐洲。烏克蘭，何去何從？特朗普，想幹什麼？歐洲，是不是雷聲大雨點小？本刊都已給了不少分析。本文更想去談，這個世界怎麼了。如何理解？

這個世界走到「禮崩樂壞」的今天，原因是，這個世界的政治利害關係的複雜性，遠遠超過了人們的想象。

很多人支持拜登對烏克蘭的援助政策，不僅是經濟，更是道義上。他們認為，只要歐美大力支持烏克蘭，最終俄羅斯軍隊必敗，普京政權倒台，最後否極泰來，正義得以彰顯。這是所謂的理想狀態。這種正義情結是容易理解的，但是，他們忽視了一個基本事實：在1991年蘇聯解體後，俄羅斯名義上建立了民主政府。30年過去了，俄羅斯是否發生了改變？

澤連斯基2025年3月1日在美國華盛頓會見烏克蘭人社群組織（Ukrainian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images）

退而求次，有人提出次選方案，歐洲為烏克蘭提供主要的經濟援助，在戰場上給俄羅斯極限施壓；美國拿出籌碼吸引俄羅斯回到談判桌。二者「大棒加蘿蔔」配合，促進停戰、和談，同時捍衛正義。如今，事態似乎正在朝這個方向發展，但是，歐洲缺乏深度參與這場戰爭的決心與勇氣，別看法國總統連核保護傘都喊出來了，要他實際出力的時候又是兩說了。而特朗普對澤連斯基的支持並不堅決、缺乏耐心。

很多人無法理解，21世紀的全球化時代，人人高喊民主與自由，但大規模的流血正在發生，卻沒有一股力量能夠阻止。這是為什麼？

很多人把俄羅斯理解為蘇聯，用美蘇時代的思維去理解俄羅斯以及這個世界。在冷戰時期，美國陣營和蘇聯陣營是兩大互相隔絕的體系，從意識形態、政治制度到經濟模式都是對立的，二者之間的競爭比的是體系內部的自洽性與合法性，最終看誰先崩潰。

但是，如今，全球化已改變了這個世界，各國利益集團之間的關係錯綜複雜、犬牙交錯。自蘇聯解體以來，經濟全球化由三大支柱支撐：以歐美日為核心技術與資本全球供應鏈、以俄羅斯沙特為核心的全球能源供應鏈、以中國為核心的全球商品供應鏈。美國和歐洲但凡要改變這種格局，打擊面不僅僅是某個國家，很可能是全球性的。

以歐洲為例，歐洲能源長期依賴俄羅斯，製造業零配件依賴中國印度，國防依賴美國。俄烏戰爭打響，北歐諸國支持烏克蘭，但對俄羅斯能源依賴最大的德國遭受重創，化工、汽車、機械製造三大產業遭遇重創，金融資本流向美國，產業資本流向中國，宏觀經濟連續兩年下跌，同時不得不增加政府債務和軍費開支。如此，德國對烏克蘭的支持還能堅決嗎？

很多「正義」人士有一種福山情結，渴望世界早日走向自由民主國家。1992年，蘇聯解體後，福山借鑑黑格爾的概念提出「歷史的終結」。隨後世界以為就這樣了，2001年「911事件「第一次警鐘，然而到了2008年金融危機後，徹底讓世人意識到原來並不是這樣。

全球化走到今天，簡單的暴力、戰爭、冷戰、制裁與封鎖，已無法終結「歷史」。以至於，正義與非正義、公平與非公平、自由與非自由之間變得模糊，而且留下巨大的全球性的灰度空間。這些灰度勢力與全球先進的科技、金融、民主政治勢力一起，長期盤踞在所謂的文明社會的上空。這是這個新世界集體行動的最大挑戰。

圖為2025年3月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見記者。（Reuters）

所以，歐美世界今天所面對的國際政治局勢是歷史上沒有過的，美國面對的對手是歷史上沒有過的。冷戰不可繼續，熱戰也不可持續，灰度博弈將成為常態：即暴力、衝突、制裁、妥協、協作等政治元素的最大公約數，其中定然包括不完全正義、不完全公平、不完全自由。

所以，俄烏戰爭最有可能的結局是，澤連斯基選擇跟特朗普妥協，簽署礦業協議，以換取美國主導的俄烏停戰協議，但無法獲得美國的安全承諾。在白宮橢圓形辦公室上，特朗普當着全球記者的面懟澤連斯基「你沒有牌」。這很扎心，但是事實。澤連斯基只能用礦業協議跟特朗普合作。烏克蘭的悲劇是無法避免的，並且帶來嚴重的政治後果。

沒錯，這份不平等的協議，意味着這個世界的政治危機可能將惡化，這也是人類的道義信仰在二十一世紀首次遭遇重創。隨着國際秩序進一步瓦解，更多國際衝突、紛爭與矛盾趁機爆發。

不要小看道義，道義是一切法律與契約原則的基礎，沒有了道義一切規則都蕩然無存。那些主張拳頭而蔑視道義的人，其利益與安全實際上是由那些主張道義的人在維護的。其實，功利與道義不完全矛盾。長期的功利主義是站在道義這邊的，但是過度短視的功利主義可能殺死道義。

特朗普的極端功利主義為美國贏得了小利，卻損失了大義。美國，作為世界第一大國、過去國際秩序的建立者，特朗普的行為正在傷害全球精英和大眾對美國的期待。對一個國家來說，丟失道義，意味着潛藏巨大的風險，尤其是美國。如果自由燈塔被蒙上了一層陰影，它對全球精英是否還有吸引力？如果失去吸引力，美國還是那個美國嗎？