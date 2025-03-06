特朗普與杜魯多商關稅與芬太尼　白宮：延長對汽車1個月關稅豁免

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）自3月3日簽署行政命令對加拿大、墨西哥、中國加徵關稅後，引起三國反對並施加反制的行動。特朗普周三（5日）同加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）通話，雙方談及近期關稅與邊境非法販運芬太尼（Fentanyl）問題。



美國對加拿大加徵25%關稅措施在4日正式生效，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在通話結束後做簡報，指將對任何通過美墨加協定（USMCA）進口的汽車給予一個月的關稅豁免，即針對汽車加徵的25%關稅延緩至4月2日，但原訂加徵的25%關稅比例維持不變。

特朗普指邊境芬太尼非法販運問題嚴重，將近期雙方之間的矛盾歸咎於加拿大「薄弱的」邊境政策，令非法移民和芬太尼湧入美國，強調加拿大打擊芬太尼的努力還不夠，還形容今次通話在「某程度上友好（in a 『somewhat』 friendly manner）」的方式結束。

特朗普在3月5日同杜魯多通話後在社交平台發文，稱雙方談論關稅與打擊邊境非法販運芬太尼問題。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與副總統萬斯（JD Vance）亦參加通話，雙方同意兩國團隊之後繼續進行討論。盧特尼克在接受霍士新聞訪問時表示，美國關稅政策實施後，部份商品的價格在短期內會上漲。

世界貿易組織（WTO）隨後宣布，加拿大就美國對加關稅爭端提請上訴。

2024年11月29日，在特朗普威脅對加拿大徵收25%關稅後，加拿大總理杜魯多突然現身美國佛羅里達，並和特朗普在海湖莊園共進晚餐。（X/ @JustinTrudeau）

杜魯多日前回應特朗普關稅，反制部份美國商品加徵25%關稅，還強調他若在此情況下繼續維持對加拿大關稅，將在21日內對另外價值1250億加元（約6698億港元）的美國商品加徵25%關稅，財長勒布朗（Dominic Leblanc）則強調，渥太華希望美國取消對加關稅，不想妥協及降低關稅。