美國民主黨議員去世享年70歲　生前出席特朗普國會演講

美國德州民主黨籍眾議員特納（Sylvester Turner）在周二（3月4日）晚間出席總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）國會演講後送醫之後出院，翌日在家中身亡，享年70歲。



他生前在社交平台發布最後一條貼文，「對於今晚的演講，我要給現任政府的訊息是：『不要亂搞醫療補助（Medicaid）』」，他反對特朗普和其盟友、領導旨在削減聯邦開支的政府效率部的馬斯克（Elon Musk），所推動削減的醫療補助計劃。

他所指的醫療補助計劃旨在為低收入人群提供補貼，貼文中另附有他與連同出席演講的嘉賓，他指嘉賓的女兒患有罕見遺傳疾病，而這名嘉賓期望通過與會為女兒爭取權益。

目前未知特納的死因，美媒Texas Tribune報道指他在2022年表示自己身患骨癌，但他在去年夏天競爭眾議院席位時宣布治愈，他的家人指特納因長期存在的健康問題病逝。

特納在2016年至2024年擔任休斯敦（Houston）市長，並在去年11月當選眾議院議員後於今年1月3日就職，他因而接替此前逝世的民主黨籍議員Sheila Jackson Lee的席位，現任市長在5日宣布特納逝世的消息。

2023年12月20日，美國德州，圖為特納在任休斯敦市長時主持任內最後一場市政會議。（Getty）

美國眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）對特納的離世感到悲痛，讚揚他如同戰士般為選民戰鬥到底。

特朗普在去年勝選總統，他所代表的共和黨亦在此大選當日與參眾二院獲得優勢，特納的離世令民主黨於眾議院的勢力進一步減弱，目前共和黨執掌218個席位，較民主黨多4席。

眾議院目前另有2個席位空缺，路透社預料共和黨將在4月1日舉行的選舉中拿下這2席。