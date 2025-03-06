美國控12名中國公民為黑客　指高價為公安及國安部門服務

美國司法部、聯邦調查局（FBI）、海軍刑事調查局、美國國務院和財政部3月5日公布，12名中國公民因從事惡意網絡活動被起訴，當中包括2名公安部人員、 安洵信息技術有限公司（Anxun Information Technology Co. Ltd.，又稱i-Sooni）的多名僱員，以及黑客組織APT27的成員。



圖為2020年8月29日，位於美國華盛頓特區的司法部總部。（Reuters）

攻擊目標包括香港報紙 美懸紅千萬緝捕

美國司法部稱，當中多人在公安部及國安部指示下入侵電腦，目標包括在美國的異見人士、美國財政部等機構。其中，i-Sooni的8名人員及2名公安部人員，至少從2016年左右到2023年間，參與對電子郵件帳戶、手機、伺服器和網站的大規模黑客攻擊。

美方指出，被攻擊目標包括一份被i-Sooni認為反對中國政府的香港報紙。不過，司法部未公開該報紙名稱。此外，被告也針對台灣、印度、韓國和印尼的外交部門。

成功入侵一個電郵收件匣 至少1萬美元報酬

司法部指出，該公司每成功入侵一個電郵收件匣，可向中國政府收取相當於10,000至75,000美元的報酬，竊取的資料曾出售或試圖出售給中國至少31個省市的43個不同國安或公安單位。美方形容，中國當局僱用黑客已成為生態系統。該10人並未落網，美國國務院宣布懸紅1,000萬美元緝捕。

圖為2021年4月25日，美國華府，美國財政部。（Reuters）

兩名APT27成員曾攻擊美國財政部

至於餘下2名APT27成員，當局也提出各200萬美元懸賞，指兩人均居住在中國，主要服務客戶是中國政府機構，包括國家安全部和公安部。兩人曾試圖從多間美國科技公司、智庫、律師事務所、國防承包商、地方政府、醫療保健系統和大學的黑客攻擊中牟利。此外，他們也涉及2024年9月至12月期間，對美國財政部進行攻擊。