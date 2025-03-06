阿拉伯峰會力挺埃及版加沙重建計劃　「它」能否為地區帶來和平？

埃及與阿拉伯國家在周二（4日）於開羅舉辦緊急峰會，期間通過一項埃及提出的加沙戰後重建計劃。這項計劃是在5年內投入530億美元重建加沙地帶。



埃及計劃分三個主要階段來實現加沙重建，包括臨時措施、重建和治理。第一階段持續約6個月，花30億美元，而接下來的2個階段將持續4至5年，分別耗資200億美元和花費300億美元。

計劃要求巴勒斯坦民族權力機構管理下的巴勒斯坦技術官僚委員會清理加沙地帶主要南北公路，即薩拉赫丁街的廢墟。道路清理完畢後，將建造容納120萬人的20萬套臨時住房，並修復約6萬棟受損建築。

供水、廢物處理系統、電訊服務和電力等基本設施也將逐步恢復。

根據計劃，加沙地帶起初會由「獨立的巴勒斯坦技術官僚」來管理，技術官僚政府將負責監督人道主義援助，並為巴勒斯坦民族權力機構（PA）管理加沙鋪平道路，未來由巴勒斯坦民族權力機構治理。