阿拉伯國家通過加沙重建計劃　擬耗4000億用5年重建

埃及與阿拉伯國家在周二（3月4日）於開羅舉辦緊急峰會，期間通過一項埃及提出的加沙戰後重建計劃。路透社引述提案，指擬耗資530億美元（約4100億港元）重建加沙，這計劃還為最終交由約旦河西岸的巴勒斯坦權利機構治理做準備。



路透社引述這份長達112頁的計劃，指預料將耗時5年重建，僅在第一階段就將耗資200億美元（約1554億港元）建成20萬套房屋。計劃還展示重建加沙的規劃地圖，以及數十張通過人工智能（AI）生成的住宅開發項目、花園和社區中心的圖像，還包括一個商業港口、一個技術中心和海濱酒店。

2025年3月1日，加沙地帶，圖為巴勒斯坦人在南部城市拉法的廢墟旁吃開齋飯啟動齋戒。（Reuters）

埃及：成立巴勒斯坦委員會負責重建

埃及在峰會上還敦促阿拉伯各國領導人通過這項加沙重建計劃，總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）表示，埃及已與巴勒斯坦合作，成立一個由獨立、專業的巴人技術專家組成的臨時委員會，負責加沙戰後治理。

巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）表示支持埃及計劃，他還促請美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持這一計劃。特朗普早前提出美國「接管加沙」論，指美國將幫助加沙巴人另尋他處居住。

美媒引述約旦消息人士指，該計劃將在未來幾週提交給特朗普。塞西亦在峰會上表示，相信特朗普能夠斡旋以巴和平。

以色列批評哈馬斯支持

這計劃一經阿拉伯國家通過後就招致以色列批評，以色列認為這計劃無助解決哈馬斯自突襲以色列後對中東地區造成的破壞，指聲明中未譴責哈馬斯的恐怖行徑，並重申對特朗普「接管加沙」論中驅逐加沙巴人的支持。

哈馬斯則對埃及提出的加沙戰後重建方案表示歡迎，並支持成立巴勒斯坦委員會。

2025年3月4日，埃及開羅，圖為塞西在阿拉伯緊急峰會中面見阿巴斯。（Reuters）

古特雷斯：支持動議重啟後續停火談判

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）當日表示，支持阿拉伯國家對重建加沙的聯合動議，呼籲立即重啟有關繼續實現加沙後續停火階段的談判。