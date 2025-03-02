中國軍艦公海實彈演習　炸出了澳洲什麼？

作為以盎格魯・撒克遜人（Anglo-Saxon）為主體建國的澳洲（Australia）和新西蘭（New Zealand），依舊難以適應當今劇烈變化的世界。

當中國三艘軍艦在澳洲和新西蘭附近公海巡遊並進行實彈演習時，他們的錯愕、驚恐、憤怒和不知所措展現得淋漓盡致。最近幾日，無論是電視、報紙還是網絡世界中，中國海軍 107 特遣隊（西方媒體稱呼，因 055 型 「遵義」 艦舷號為 107 ）引發了輿論軒然大波。

西方媒體稱，中國海軍 107 特遣隊（中國 055 型 「遵義」 艦舷號為 107 ）引發了輿論軒然大波。此次在澳洲附近海域軍演的三艘軍艦為「衡陽」號護衛艦、「遵義」號驅逐艦以及一艘補給艦（澳洲廣播公司ABC視頻截圖）

澳情報局長稱這是中國海軍 「在最南端的一次行動」，「意在挑釁」，展現 「中國向我們周邊地區投射軍事力量的能力日益增強」。在中國網友看來，他們更樂意說 「這是 1840 年鴉片戰爭以來，中國軍艦第一次去所謂的西方列強家門口進行實彈演習」。也有網友戲謔認為，中國開始找當列強的感覺了。

澳洲幾乎所有電視台，一整天都在播放中國三艘軍艦在他們家門口搞演習的畫面。被訪問的專家與名嘴們大都憤慨地認為，澳洲要對等回應報復中國，為了和中國抗衡必須增加國防預算，在軍事上使自己變得強大而不受欺負…… 甚至對中國提出告誡「這凸顯了中國全球性的 『騷亂行為』，只會讓西方民主國家更加恐懼，而不是彰顯大國崛起。」

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，事件損害了澳中關係，但中國海軍演習活動符合國際法。當被記者問及是否考慮對中國制裁時，這位總理卻說，澳洲商品出口到中國每年 200 多億美元，在盡最大努力確保本國的產品、海鮮出口到中國，澳洲 1/4 的工作依賴對外貿易，而中國是澳洲最主要的貿易夥伴 。

有趣的是，澳新政治人物們絕少向民眾提及它們在中國沿海持續不斷的軍事行為。而不少民眾則知道自己國家的飛機與軍艦在配合美國在中國沿海的「航行自由」，但民眾認為中國來自己國家附近 「耀武揚威」是錯誤的。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，事件損害了澳中關係，但中國海軍演習活動符合國際法。（資料圖）

當然，無論是澳洲還是新西蘭都在 「故意」 迴避為什麼中國軍艦來到自己門口的公海。就如俄烏衝突一樣，西方精英層幾乎不會談論為什麼俄羅斯會發動戰爭，他們最習慣的說法，是俄羅斯無端襲擊了烏克蘭。

自開始工業化以及建立殖民地時期以來，西方一直保持着對世界其他人種、部落與國家的強勢心理，他們認為除了歐洲的白人（特別是盎格魯・撒克遜人），其他人種與國家都是落後甚至劣等的。西方白人的歷史、文化、語言和政治等塑造了當今世界現代化、自由民主與價值觀等的模式。

面對如今的世界，西方的心態是複雜的。就如同在美國帶領下對中國南海與台灣海峽的軍事行動，他們冠上 「航行自由」 的漂亮標籤，對於軍事偵察皆稱 「例行」 。中國前外交官傅瑩就此駁斥說，美國所主導的所謂 「航行自由」 並非真正的商業航行自由，而是美國軍方試探當事國對其軍事航行的限制程度。

不僅如此，西方傲慢的思維邏輯認為中國應被鎖在第一島鏈之內，不能隨意突破這個既定的圈圈。他們天然地認為 「這是我們的權力，你們中國沒有這種權力」。澳洲等西方國家不過是在配合美國的這套霸權邏輯。而一度被西方冠名為 「戰狼外交」 的中國，一直在通過不同方法試圖破除這種陳舊的思維。

有中國網友留言 「不用懷疑，我們就是故意挑釁你們，就像你們之前一直對我們所做的事情一樣」—— 着雖然帶有泄憤意味，但也道出了西方的 「挑釁」 與中國的 「挑釁」 是完全兩個不同的味道。

西方深刻感知到世界正在發生鉅變，法國現任總統馬克龍公開認為世界在「經歷西方霸權的終結」，但它們不願意承認這種變化。「不要試圖幫助裝 『瞎子』 的人睜開眼睛，他們並非看不見，而是不願直面內心的現實。」

當然，中國此舉可能強化澳洲的反中情緒，短期內兩國關係或再次陷入僵局。就如在 2021 年，歐盟以所謂 「新疆人權問題」 為由，率先對中國有關個人和實體進行單邊制裁，中國隨後制裁歐盟的部分議員與實體。歐洲政客很少品嚐反制的滋味，隨即通過歐洲議會投票直接凍結了即將簽署的中歐投資協定。

西方秉持着百年不變的一貫思維 —— 我揮舞制裁大棒是維護 「正義」，你若膽敢還手，那便是大逆不道。制裁是文明西方的專屬特權，你若敢對等回應，便是破壞規則，是對國際秩序的公然挑釁。