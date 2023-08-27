日本環球影城｜USJ Mario遊玩攻略　退稅貼士/買紀念品/餐廳體驗

超級任天堂世界™ 於2021年3月強勢入駐日本環球影城以來，除了令人熱血沸騰的遊樂設施之外，各類合作食物及容器，首當其衝就是象徵無敵星星的爆谷桶，也一躍成為園區內最夯的時尚單品！



接下來就來和大家介紹這些瑪利歐迷絕對不能錯過的相關限定商品吧！👇👇👇

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加油站爆米花：不可錯過的「星星爆谷桶」

江湖在走，星星爆谷要有！星星爆米花可以說是日本環球影城近年最炙手可熱的商品之一，走在園區中可以發現人人身上都揹著，晚上打開燈更是超級嚇趴，還可以設定明滅閃爍模式喔！

超級任天堂世界園區中在「加油站爆米花Pit Stop Popcorn」販售「星星爆谷桶」或是「瑪利歐賽車款爆谷桶」，每人限購1個，在入園人數多的時候，甚至會中午前就賣完！

如果只想要桶子不需要爆谷的話，也可以跟店員說喔！

如果無法進入超級任天堂世界園區的話也不用擔心，其實也有另一個園區外的爆谷攤販販售「星星爆谷桶」或是「瑪利歐賽車款爆谷桶」，在日本環球影城入園後就可以立刻看到。

耀西小吃島：購買火之花、超級蘑菇、1UP飲料瓶與點餐方法

與吃正餐的奇諾比奧之家Kinopio's Cafe的定位不同，超級任天堂世界™ 區內還有以提供輕食為主的耀西小吃島Yoshi's Snack Island！在這邊可以獲得內含乳酪和炒麵的龜殼披薩餃，也可以得到超高人氣的火之花、超級蘑菇與1UP蘑菇的飲料瓶！

由於不論哪一種飲料瓶均附有飲料，若希望店家分開提供時，可告知店員想要「Separate」或「別々(べつべつ)」，順利的話不但可獲得嶄新、沒裝飲料的飲料空瓶，還可獲另一款的塑膠杯來承裝你的飲料囉！

座落於荷里活大街上的瑪利歐咖啡店＆商店：火之花、超級蘑菇飲料瓶

難道只有在超級任天堂世界™ 區內才能嚐到瑪利歐的限定餐點嗎？別擔心，在荷里活大街上有一不論是裝潢或餐點都十分瑪利歐的時尚商店！在這裡也可獲得火之花、蘑菇飲料瓶之外，更能得到以瑪利歐們的代表顏色與元素所設計的鬆餅三文治喔！

奇諾比奧之家：想一嚐奇諾比奧大廚的手藝的話該如何安排？

由於僅能在奇諾比奧之家Kinopio's Cafe吃到可愛又迷人的奇諾比奧所掌廚的料理，僅此一家別無分號，致使餐廳總是絡繹不絕，因此現階段採整理券的方式來管理入場。若此站是你的願望清單，建議一入超級任天堂世界™ 內即前往餐廳門口詢問現在整理券的發放情況，再決定如耀西冒險、能量手環™的關鍵挑戰等其他園區內的時間安排。

在自己的整理券指定時間到奇諾比奧之家門口，即可開始排隊入場。👇👇👇

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排隊的時候可以注意觀察周圍的裝飾，除了有餐點照片提供參考之外，也有可以跟能量手環互動的裝置喔！

排隊之後直接到櫃台點餐。不會日文也不用擔心，菜單上都貼心地附上照片。如果有過敏或不能吃的食材，也可以詢問員工，會提供餐點詳細成份作為參考。

結帳之後就會拿到一個可愛的號碼牌。如果有點飲料的人，可以前往隔壁的飲料櫃檯等待取餐。這時候可以特別注意牆上的影片，看看這裡的冰塊是怎麼製造出來的，詳情就先賣個關子，讓實際前往的人親自體會吧！

飲料也拿好後，就可以進入帥氣的餐廳啦！店員會依序為客人帶位，如果有特別的需求，例如想坐在可以看到牆邊的動畫的位置，也可以在此時提出。

接著等待一段時間，店員就會送菜來，並收走號碼牌。看到滿滿超級瑪利歐世界觀的可愛餐點，真是讓人忍不住想拍一百張照片。店員也會貼心地主動詢問需不需要拍大合照喔！

這次主食選擇是「照燒雞腿&無敵星飯」跟「耀西義大利麵～菠菜培根蛋麵～」，價格都是2200日圓，份量滿扎實的，女性可以吃飽的沒問題。

另外推薦用可愛的蘑菇碗裝的蘑菇濃湯（800日圓），打開會發現裡面也有兩顆可愛的小蘑菇！超級蘑菇披薩碗（1600日圓）頭上的披薩的量頗大，是個主食的份量，千萬別以為他是配菜等級喔！甜點終點旗竿蛋糕（800日圓）可愛又好吃，更讓人有種闖關成功，順利達陣的心滿意足感。

USJ中有多個商店有不同特色的Mario周邊！1UP工廠、瑪利歐汽車、加州糖果餅乾店、NO LIMIT！Parade通通不可錯過，仲有退稅小貼士👇👇👇

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1UP工廠：周邊商品區！

1UP Factory是以1UP蘑菇命名的商店，除了可以找到不分時期均販售有的瑪利歐周邊之外，還有僅有在這裡才有機會相遇、以任職於奇諾比奧之家內勤奮工作的廚師奇諾比奧為主題的可愛周邊商品！如果是奇諾比奧的迷妹迷弟則絕對不能錯過！

瑪利歐汽車：瑪利歐賽車周邊商品

除了1UP工廠之外，玩完出場後將會遇到的是以車庫為概念所設計的瑪利歐汽車™周邊商店！陳列有為數眾多的瑪利歐賽車周邊商品！店員們全員均身穿維修站服務人員的制服，在店內不論遇到任何問題，都交給專業又專業的人員來幫你解決吧！

超級任天堂園區外的加州糖果餅乾店

出國總習慣幫親朋好友街坊鄰居辦公室同事甚至是社區大樓管理員帶點手信嗎？不如就來園區內最大的甜點商店看看吧！所有熱門作品或角色們的限定合作食物類商品在這裡可說是應有盡有！更有各式期間限定的話題周邊商品！ 走過看過不宜錯過喔！

NO LIMIT！Parade 限定商品

自3月1日開始，日本環球影城的遊行全面升級！多位你耳熟能詳的角色如瑪利歐兄弟、比卡超、噴火龍與小小兵等都將在NO LIMIT！Parade上輪番上陣！園區內更在「哆啦A夢 XR乘車遊 ～大雄與天空之理想鄉～」的附近開設有NO LIMIT！Parade 限定商品的專門商店！想要更全心投入這場沒有極限的盛會嗎？不如就在遊行前到專門商店來整裝一番吧！

大購物後的小確幸：退稅的方法

在日本環球影城內瘋狂購物後產生了些許的罪惡感？讓退稅來讓這殘存的罪惡感隨風而去吧！

每次購物記得要收好你的所有收據，有許多品項像是能量手環，其實都是可以退稅的喔！超級任天堂世界的收據特別的是背後還印刷了關卡，非常可愛。

出園前可以在入口處左方的「Studiogift West」，把在園內購買的東西交給櫃檯，出示護照和收據後即可辦理退稅。工作人員會細心地把可以退稅跟不能退稅的品項分類、細心裝好。

建議購買日本環球影城門票＋超級任天堂世界™ 區域入場保證券

由於超級任天堂世界™ 時至今日都還是日本環球影城內最夯的一區，若想要在一天內攻下最多的遊樂設施的話，強烈建議要先購入入場保證券，以免向隅喔！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】