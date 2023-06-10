日本大阪環球影城「門票破萬円」　USJ價格浮動制8月中成歷來最貴

暑假要到日本玩的旅客注意了！日本環球影城USJ在8月共有10個日子，大人一日券門票首次破1萬日圓，園方表示，這是因應人潮旺季所需而進行價格調整。



日本今年8月連假有8月11日的「山之日」和8月13日至16日的「盂蘭盆節」，都是日本重要節日，也是出遊人潮最多的期間，可預期若是該段日期到日本旅遊，將會碰到滿滿人潮。

而日本環球影城早已開始實施依淡旺季調整的「門票價格浮動制」，從8月11日起至20日共10天，大人一日券價格調整為1萬400日圓，也是日本環球影城開園以來門票首次突破萬元，4至11歲孩童票價格為6800日圓、65歲以上長者門票價格為9400日圓。

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除了留意上述日期期間日本環球影城門票變貴之外，若旅遊日期碰到日本連假，也建議安排行程時需預留充足的交通時間和熱門店家可能所需的排隊時間，要搭乘交通工具前往機場的旅客，也建議預留更多交通時間，避免大量擁擠人潮排隊搭不上車、趕不上飛機。

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