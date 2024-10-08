酒店為了保證客人的安全，會特別強調且注重隱私權的重要，並會以高標準來保護客人的個人資料。



一名台灣網友發文指控，他到日本旅遊時，大阪環球影城（Universal Studios Japan／USJ）京阪塔樓酒店（Hotel Keihan Universal Tower）在行李的最底層塞道歉信，未經許可翻了他的行李，且沒有正式的關防或署名，因此他憤怒的寫投訴信。

對此，酒店做出回應，表示正在「猛烈反省中」。

日本環球影城酒店竟「擅自打開台灣遊客寄存行李」衣物下放這字條（01製圖）

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一名網友在PTT發文，表示他入住日本環球影城京阪塔樓酒店，本來從出發前的電子郵件洽詢到最後退房的體驗都很愉快，雖然酒店房間看得出來有點年代感，但整潔程度還是有在水準之上。

當時因為有預約酒店推薦的行李寄送，所以將行李箱寄放櫃枱時，服務人員跟他收「200日圓（約10港元）」，服務人員並沒有說明這筆錢幹嘛的，只是用計算機打出來示意。

當時原PO以為是酒店所需要的手續費，便直接繳交，然後退房進行接下來的行程。

原PO表示，然而回國後，在「行李箱深處」發現一張折好的紙條，上面說櫃枱跟他收取200日圓是不必要的費用，他們一直嘗試著聯絡他但聯絡不到，所以只好未經允許在行李箱放這封道歉信。

原PO當下看到後十分火大，因為這張紙條的位置是在他層層衣服跟藥妝的最底下，也就是說酒店等於是翻過他的私人物品後放東西進去，對於未經許可而打開行李箱，他直言「不能理解」。

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原PO透露，他已經跟酒店用電子郵件聯絡4、5次以上了，希望酒店以後能更慎重對待顧客隱私問題，對此，酒店作出回應：「對於造成您非常大的麻煩感到非常抱歉」、「200塊的追加料金是真的錯收了」、「擅自把行李箱打開這點真的是非常非常沒有常識的行為，我們現在正在猛烈反省」、「對負責這件事情的工作人員再教育之外，我們會將這件事情通告工作人員並且作為案例再教育，希望您能夠原諒我們」。

此文一出，不少網友認為酒店翻行李的行為「太誇張了」：

「好誇張的酒店」

「扯，連隱私這事情都不懂嗎」

「未經同意打開人家行李箱超級誇張，之前在這邊工作過，很難想像前台居然選擇這種方式」

「是我絕對不會再去入住，亂開客人的行李箱真恐怖」

「真的誇張，這種道歉方式不要也罷」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】