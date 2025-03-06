日本岩手縣山火肆虐　焚燒2900公頃土地　石破茂：考慮列重大災害

日媒6日報道，日本東北部岩手縣大船渡市發生的大規模山林火災已持續一週，焚燒面積已達2,900公頃。日本首相石破茂5日被問及會將火災定性為「重大災害」以提供財政支持時，他表示已將此納入考慮範圍，並稱政府會利用一切方法撲滅大火，並將災害損失降至最低。



日本放送協會（NHK）報道，石破茂在參議院預算委員會會議上表示，針對是否將火災定性為「重大災害」一事，政府將盡快利用衛星照片等資訊進行評估。如果有關部門對於這次火災定性為「重大災害」，政府便須承擔災後重建的費用。

石破茂6日表示，他預計《災害受災者生活重建支援法案》將適用於岩手縣山火火災上。

根據法案，房屋全部或部份損毀的家庭將根據受損程度獲得最高300萬日圓（約15.6萬港元）的補助。

2024年11月11日，日本首相石破茂在東京首相官邸舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

山火的焚燒面積截至5日，已相當於全市面積的9%。當日早上未確認有新的火勢蔓延，市政府認為，當地降雨對阻止火勢蔓延發揮一定作用。