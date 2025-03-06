日本岩手縣山火肆虐 焚燒2900公頃土地 石破茂：考慮列重大災害
撰文：劉耀洋
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日媒6日報道，日本東北部岩手縣大船渡市發生的大規模山林火災已持續一週，焚燒面積已達2,900公頃。日本首相石破茂5日被問及會將火災定性為「重大災害」以提供財政支持時，他表示已將此納入考慮範圍，並稱政府會利用一切方法撲滅大火，並將災害損失降至最低。
日本放送協會（NHK）報道，石破茂在參議院預算委員會會議上表示，針對是否將火災定性為「重大災害」一事，政府將盡快利用衛星照片等資訊進行評估。如果有關部門對於這次火災定性為「重大災害」，政府便須承擔災後重建的費用。
石破茂6日表示，他預計《災害受災者生活重建支援法案》將適用於岩手縣山火火災上。
根據法案，房屋全部或部份損毀的家庭將根據受損程度獲得最高300萬日圓（約15.6萬港元）的補助。
山火的焚燒面積截至5日，已相當於全市面積的9%。當日早上未確認有新的火勢蔓延，市政府認為，當地降雨對阻止火勢蔓延發揮一定作用。
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