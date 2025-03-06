白宮證實與哈馬斯秘密談判　路透：違美國不與恐怖組織接觸慣例

路透社3月5日引述消息人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台後，美國政府一直與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）秘密會談，尋求釋放仍被關押的美國人質，又指此舉違反美國不與恐怖組織接觸的慣例。白宮其後證實消息，稱有權直接與哈馬斯進行談判。



2025年2月15日，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯武裝分子在加沙走廊南部的汗尤尼斯（Khan Younis）舉行軍事遊行。（Reuters）

爭取最後一名美國人質獲釋

路透社引述消息人士透露，美國主管人質事務的總統特使伯勒爾（Adam Boehler）最近幾週曾到卡塔爾首都多哈，與哈馬斯的代表直接談判。重點是爭取美國人質獲釋，亦即來自新澤西州的Edan Alexander，據信他是唯一仍生還的美國人質。

但另有消息人士稱，討論還包括釋放所有剩餘人質的更廣泛協議，以及如何達成以巴長期停火。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）回應此報道時確認，伯勒爾參與了談判，且作為特使擁有相關權力。她又稱，已與以色列方面磋商，又指伯勒爾「致力為美國人民做正確的事情」。

圖為2024年8月29日，美國人質Edan Alexander的父母身處以色列，爭取人質早日獲釋。（Getty Images）

報道指出，美國一直避免與哈馬斯交手，此類會談違背美國長期以來，禁止與外國恐怖組織直接接觸的政策。而哈馬斯早於1997年已被美國國務院列為恐怖組織。路透社指出，秘密會談的消息最早由Axios報道，白宮及哈馬斯方面均未證實消息。

美國國務院發言人3日表示，白宮中東特使威特科夫（Steve Witkoff）計劃未來幾天訪問中東地區，研究延長加沙停火協議第一階段，及推進到第二階段的方案。