英媒指航運公司擬遷出香港避中美風險　港府：審視業務屬自然現象

路透社3月6日引述6位航運公司高層指，受中美關係緊張影響，航運公司正準備撤出香港，並註銷在香港註冊的船隻，以免船隻被中國政府徵用或受到美國制裁。香港政府回應指，鑑於地緣政治和貿易環境變化，航運公司重新審視業務屬自然現象。



報道引述分析人士指，一旦中美發生軍事衝突，中國國有船隊可能成為美國的目標，因此北京需要其他船隻來確保滿足國內的龐大需求。

圖為2024年10月16日的香港葵青貨櫃碼頭（Getty）

根據全球航運資料商VesselsValue的分析，儘管有大量中國船隻在香港註冊，但截至今年1月，在香港登記的遠洋船舶數量從四年前的2,580艘下降至2,366艘，降幅超過 8%。在從香港註銷的船舶中，有74艘在2023和2024年改於新加坡和馬紹爾群島註冊。這些船舶主要是運煤、鐵礦石和穀物等大宗商品的乾散貨船。VesselsValue資料顯示，另有約15艘油輪及7艘貨櫃船改在新加坡和馬紹爾群島註冊。

新加坡變首選？

海事諮詢公司Karatzas Marine Advisors Co.的顧問Basil Karatzas表示，新加坡的航運系統效率高、風險較香港低，因此成為中國航運和貿易業企業的首選。惟新加坡海事及港口管理局（Singapore's Maritime and Port Authority）表示，並未觀察到以香港為基地的航運公司遷往新加坡的現象，也沒有發現將船籍從香港遷往新加坡的船舶數量有顯著變化。

圖為新加坡市景（Getty）

港府：審視業務屬自然現象

香港政府回應指，鑑於地緣政治和貿易環境變化，航運公司重新審視業務屬自然現象，註冊船舶數量在短期內出現波動也是正常。發言人稱香港將繼續發揮國際航運中心作用，並指出一系列針對船東的激勵措施，包括稅務減免和綠色補貼。