想拉澤連斯基下台？　傳特朗普幕僚找上烏克蘭反對派

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的四名高級幕僚據報已與烏克蘭反對派領導人、前總理季莫申科（Yulia Tymoshenko），以及前總統波羅申科（Petro Poroshenko）的政黨高級成員秘密會談，此舉被指疑試圖逼迫澤連斯基（Volodymyr Zelensky）下台。



據《政治報》（Politico）3月6日報道，會談討論的焦點是烏克蘭是否能盡快舉行總統選舉。此前，烏克蘭前總統波羅申科（Petro Poroshenko）在接受烏克蘭媒體Censor.net採訪時表示透露，烏克蘭總統選舉將於2025年10月26日舉行。

澤連斯基的任期本應在2024年5月20日結束，然而根據憲法，由於烏克蘭正處於戰時戒嚴狀態，選舉將暫停至戒嚴結束後。

澤連斯基在2019年烏克蘭總統選舉中獲勝，於2019年5月20日宣誓就任總統。（Reuters）

特朗普的助手們確信，澤連斯基會因公眾對戰爭的厭倦以及對腐敗的失望而失去所有選票。儘管上任後澤連斯基的民調支持率確實一直在下降，但最新民調顯示，澤連斯基仍可以在總統競選中遙遙領先。

白宮爭吵事件爆發後，英國民意調查機構Survation本週進行一項民意調查，結果顯示44%受訪者表示會支持澤連斯基擔任總統。

儘管曾任武裝部隊總司令的扎盧日內（Valery Zaluzhny）支持率排第二，但他仍落後澤連斯基20多個百分點。只有10%的人支持波羅申科，季莫申科的支持率僅5.7%。