歐洲氣候機構：全球2月海冰面積創下歷史新低

歐洲哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）3月5日表示，地球極地地區的海冰面積2月創下新低，顯示全球暖化對南北極的影響。



據《華盛頓郵報》報道，氣候監測機構的研究人員表示，北極的海冰減少趨勢尤其明顯。北極地區的海冰覆蓋面積通常在3月達到年度峰值，然而今年2月的海冰面積卻創下歷史最低值。且與前幾年的2月相比​​，今年北極的冰層厚度也創下新低，部份原因是氣溫升高。

受全球暖化影響，極地地區海冰覆蓋面積近年來在不斷減少。（Getty）

哥白尼資深科學家尼可拉斯（Julien Nicolas）表示，冰的消失會導致未來氣溫升高，高溫又將進一步使冰量減少，陷入惡性循環。

他說：「隨着海冰融化，由於沒有海冰保護，更多太陽輻射將被海洋吸收。」

海冰面積減少可能會對極地區乃至全球都造成嚴重影響。例如極地地區將面臨更嚴重的海浪侵蝕，野生動物也因海冰的減少必須改變狩獵模式。