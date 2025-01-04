智利總統首度踏足南極　宣示主櫂

智利總統博里奇（Gabriel Boric）1月3日到阿蒙森-斯科特南極站（Amundsen-Scott South Pole Station）視察，以宣示主櫂，亦是首次有拉丁美洲國家領袖踏足南極。



《衛報》報道，智利總統辦公室指，博里奇聯同防長和環境部長，以及3名軍方指揮官由智利位於南極聯合冰川（Union Glacier）研究站乘坐軍機抵達阿蒙森-斯科特南極站，他在講話中形容，這是一個里程碑，亦是首次有智利總統來到南極及談論智利在南極洲的任務。

博里奇計劃在當地停留約2小時，指此舉是對智利聲稱擁有部分南極洲的證明，同時是國家在區內科學工作的重要時刻。

智利和英、美、法、日本及阿根廷等國家在20世紀於南極洲設立研究中心作科學研究，並在當地立足，而由1961年起，各國在區內的活動到受到《南極條約》約束。

智利總統博里奇前往南極視察，圖為他在2024年12月27日在南極破冰船上發表講話。（Getty Images）

智利過往的研究活動都是集中於南極洲北部，總統辦公室指，當局計劃擴大研究範圍至別林斯高晉海（Bellingshausen Sea）及威德爾海（Weddell Sea）。

報道提到，美國國務院指包括智利在內的7個國家都在南極洲聲稱有主權，但華府及大部分國家都不承認這些主張。