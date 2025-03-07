路透：特朗普擬撤銷24萬烏克蘭人臨時保護 並將快速驅逐
撰文：蕭通
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路透社3月6日引述消息稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）計劃撤銷約24萬名因戰爭逃難的烏克蘭人臨時保護，且或採取快速手段遞解出境。報道指出，措施最快或在4月生效，以推翻前總統拜登（Joe Biden）的政策。
最快本月先取消CHNV假釋計劃
報道指出，在特朗普2月28日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）公開罵戰前，特朗普政府已研擬取消烏克蘭人的臨時合法逗留。消息人士稱，此舉為全面撤銷前朝的人道主義假釋計劃， 總數涵蓋逾180萬人。
根據政府官員和知情人士透露，特朗普政府計劃最早於本月開始，撤銷約53萬名來自古巴（Cuba）、海地（Haiti）、尼加拉瓜（Nicaragua）和委內瑞拉（Venezuela）的民眾假釋、亦即俗稱的CHNV假釋計劃。移民及海關執法局（ICE）的備忘錄的電郵顯示，被撤銷假釋資格的移民，可能面臨快速驅逐程序。
白宮：未有任何決定
拜登的人道主義假釋計劃，除有約24萬名烏克蘭人、 約53萬名CHNV民眾，另有7萬多人來自阿富汗；以及逾100萬名透過CBP One應用程式預約過境，並尋求庇護人士。另外，還有數千人透過其他規模較小的項目，包括針對拉丁美洲和加勒比地區個別群體的家庭團聚假釋。
白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）於3月6日回應稱，當局「目前尚未做出任何決定」。烏克蘭政府暫未有評論。
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