路透：特朗普擬撤銷24萬烏克蘭人臨時保護　並將快速驅逐

路透社3月6日引述消息稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）計劃撤銷約24萬名因戰爭逃難的烏克蘭人臨時保護，且或採取快速手段遞解出境。報道指出，措施最快或在4月生效，以推翻前總統拜登（Joe Biden）的政策。



2025年2月28日，烏克蘭總統澤連斯基訪白宮準備與美國總統特朗普簽定美烏礦產協議, 卻突起口角不歡而散。（Getty）

最快本月先取消CHNV假釋計劃

報道指出，在特朗普2月28日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）公開罵戰前，特朗普政府已研擬取消烏克蘭人的臨時合法逗留。消息人士稱，此舉為全面撤銷前朝的人道主義假釋計劃， 總數涵蓋逾180萬人。

根據政府官員和知情人士透露，特朗普政府計劃最早於本月開始，撤銷約53萬名來自古巴（Cuba）、海地（Haiti）、尼加拉瓜（Nicaragua）和委內瑞拉（Venezuela）的民眾假釋、亦即俗稱的CHNV假釋計劃。移民及海關執法局（ICE）的備忘錄的電郵顯示，被撤銷假釋資格的移民，可能面臨快速驅逐程序。

圖為2024年7月9日，北約峰會在美國華盛頓特區舉行期間，烏克蘭民眾和支持者在華盛頓紀念碑前集會。（Getty Images）

白宮：未有任何決定

拜登的人道主義假釋計劃，除有約24萬名烏克蘭人、 約53萬名CHNV民眾，另有7萬多人來自阿富汗；以及逾100萬名透過CBP One應用程式預約過境，並尋求庇護人士。另外，還有數千人透過其他規模較小的項目，包括針對拉丁美洲和加勒比地區個別群體的家庭團聚假釋。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）於3月6日回應稱，當局「目前尚未做出任何決定」。烏克蘭政府暫未有評論。