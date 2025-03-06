烏克蘭投降或許是歐洲的最佳出路

3月6日，歐盟領袖將會聚首布魯塞爾，討論援助烏克蘭和歐洲防務的問題，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）也獲邀出席。這場峰會發生在一個非常重要的時間節點上：特朗普（Donald Trump）不只暫停對烏克蘭的軍備輸送，還即時停止了對烏克蘭的情報分享－－這基本上就是站隊俄羅斯要將烏克蘭往死裏打的做法。

2月28日標誌性的白宮罵戰歷歷在目。人們對於特朗普3月3日叫停對烏軍援並不感到太過意外。畢竟澤連斯基在白宮罵戰後還在說和平「非常非常遙遠」，跟特朗普的速和路線打對台。

不過，在特朗普4日發表國會演說之前，澤連斯基據報在英、法兩國的勸導之下，已經在X以英語發文，對白宮會面表示遺撼，表明有儘快達成停火的意願，也願意簽署礦產協議，並提出了類似馬克龍（Emmanuel Macron）的空中、海上和基建「暫時臨時停火」的方案，而且大拍特朗普馬屁－－重提2019年特朗普率先給烏克蘭送去標槍（Javelin）反坦克飛彈的往事，稱之為轉捩點，大表感激，又稱「我和我的團隊準備在特朗普總統強而有力的領導下，為實現持久的和平而努力。」

有報道稱澤連斯基這份推文的遣辭用字背後更有法國團隊「指導」。

特朗普在其國會演說中對這封「信」表達感激，稱之為「重要」的一封信，更即席讀出了其中不少內容。

然而，當人們以為澤連斯基「單膝跪下」，特朗普已經「收貨」之際，媒體就傳來消息指美方已經暫停了同烏克蘭的情報分享。其後中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）公開確認了這一點，暗示如果鳥克蘭在停火問題上有進展的話，這種暫停將會和結束。

3月4日，中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）出席特朗普的國會演說。（Reuters）

暫停軍援，烏克蘭還有幾個月時間籌備應付。但暫停情報分享卻對烏克蘭有即時打擊。雖然媒體對於情報分享停頓的範圍有不一樣的資訊，但此刻無論是射程達300公里的美製ATACMS導彈，還是烏克蘭自己的無人機攻擊，在目標定位等關鍵環節中也幾乎完全依靠美國情報。暫停情報分享就等同於要烏克蘭軍隊在半盲狀態之下作戰。

俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）就表明要儘快對烏克蘭作「最大程度的打擊」，以防美援日後恢復。

歐洲在情報分享的問題上也幫不了烏克蘭多少。有英國媒體就指美國同時阻止英國同烏克蘭分享美國的軍事情報。而且，歐洲本身在軍事情報上面也依賴美國，例如英國的空對地「暴風之影」（Storm Shadow）就要用美國提供的地理空間數據。

在美國對烏軍援上面，愛國者（Patriot）防空系統、情報分享和SpaceX的星鏈（Starlink）是三大「無可替代」的項目，當中愛國者還可以由歐洲其他射程範圍較短的系統來局部取代。但情報分享和作為烏軍通訊系統核心的星鏈幾乎沒有任何替代品。

2024年2月，烏軍士兵在前線安裝星鏈訊號接收系統。（Reuters）

如今，特朗普先停情報分享，某程度上可說是要把烏克蘭往死裏打的半個「極限施壓」。

值得留意的是，特朗普對於馬克龍和澤連斯基先後提出、作為俄烏停火第一步的「局部停火」完全沒有任何回應。特朗普除了對歐洲派維和部隊駐烏表達了正面意見，似乎與俄羅斯的明確反對立場相左之外，就沒有反駁過任何俄羅斯對於烏克蘭的要求，當中包括烏克蘭四州入俄、裁軍去軍事化等等，也沒有反駁俄羅斯對於美國從1997年後加入北約的國家撤軍的要求。

從特朗普這樣的態度來看，他眼中的烏克蘭停火並不是要俄羅斯作任何讓步，而是要烏克蘭直接接受普京的條件。如果是這樣的話，他堅稱「如果我是總統，這場戰爭就不會發生」的言論就很好理解－－如果2021、2022年主政的是特朗普，美國會施壓烏克蘭接受普京的條件，甚至從波蘭、波羅的海三國等1997年後加入的北約國家撤軍，這樣的話，戰爭當然就不會發生。不過，烏克蘭就會重新回到俄羅斯的勢力範圍。

2025年2月28日，美國華盛頓，圖為到訪白宮的澤連斯基和特朗普在橢圓形辦公室發生言語衝突。（Getty）

回到今天，烏克蘭和歐洲的困境是，可能「投降」才是最佳的選擇。

沒有美國的支持，甚至有特朗普一隻腳站在普京一邊，單靠此刻的歐洲軍力，烏克蘭要苦戰下去非常困難，如果前線再有重地失守－－例如頓巴斯交通樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）等－－烏克蘭士氣很可能會崩潰。而且，長期打下去，也改變不了俄軍緩緩推進的殘局。這樣的話，倒不如直接「割地求和」、接受普京的條件。

但這裏有一個前提，就是普京也要接受歐洲和非歐洲國家（當中可以包括中國等）派出象徵式的維和部隊，作為烏克蘭的安全保證。這些部隊不是要把精良武器都放置在烏克蘭，準備武力抵禦俄羅斯潛在的再入侵，而是以他們的存在本身來作為俄羅斯再入侵的阻力。

這種「花瓶駐軍」大概是可以說服普京接受的。

2025年3月4日，美國總統特朗普發表第二任期首個國會演說。（REUTERS）

這樣的一種「投降」，將能為烏克蘭和歐洲換來時間。如果烏克蘭「很快」跟俄羅斯達成停火，特朗普至少還會對烏克蘭作出某種程度的支持，無論是財政上、軍事上也是如此。而且，這也能為歐美關係去除烏克蘭這一個磨擦點，減慢特朗普離棄北約的步伐。

在這一段相對安穩的時間內，歐洲必須迅速重新武裝起來，使之能有自衛的能力，確保未來不會任美俄魚肉。

如今，幾乎必定會成為下任德國總理的默茨（Friedrich Merz）已經同他的未來執政盟友社民黨（SPD）達成在國防開支上放寬憲法預算平衡限制，讓超過GDP 1%以上的國防開支不再受預算平衝限制。如果德國把現在2％ GDP的國防開支再上推1個百分點的話，這將相當於440億歐元，這已相當於所有歐盟國家2024年的總國防開支的13.5％。

2025年3月4日，德國候任總理，基民盟（CDU）主席默茨（中）、基社盟 (CSU) 領導人澤德（左）與社民黨 (SPD) 聯合領導人之一Lars Klingbeil（右）在德國柏林聯合執政談判後發表聲明。（Reuters）

而馬克龍5日也公開提到將法國核武保護傘擴展到整個歐盟的可能。

這些都是對於歐洲防務的正面發展。但要落實歐洲的防務獨立，並不是金錢投入和初步的提議就能夠迅速解決的－－特別是在歐洲不少國家二戰以來已對美國有了防務依賴的慣習，例如英國的核武要從美國租用導彈，德國2022年大增國防開支當中有五分之一也用來買F-35戰鬥機等等。

此刻要歐洲獨力在烏克蘭戰場上擊敗俄羅斯，可行性甚低。與其在幾乎可以肯定的失敗面前苦苦掙扎，倒不如忍一時之痛，以屈辱的妥協來換取達成他朝真正戰略自主的空間和時間。此中，要付出最大犧牲的當然是烏克蘭，但這或許是烏克蘭保證其入歐之途的必要之惡。