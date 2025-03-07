澤連斯基出席歐盟峰會提五大訴求　冀下週與美舉行有意義會談

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）出席3月6日召開的歐盟特別安全峰會，他與歐盟領導人取得會晤並就俄烏局勢提出五大訴求，呼籲歐盟支持法國與英國擬議的短暫停火倡議，並透露希望下週與美國方面舉行「有意義的會談（meaningful meeting）」。美國白宮中東特使威特科夫（Steve Witkoff）證實，正協調美烏在沙特舉行會晤，但未知具體日期。



澤連斯基出席會議首日提出五大訴求，包括敦促俄羅斯同意釋放囚犯的協議、烏克蘭不會以投降換和平、俄羅斯停止繼續發動攻擊、支持歐盟繼續制裁俄羅斯、要求歐委會解除暫緩烏克蘭加入歐盟程序。

2025年3月6日，比利時布魯塞爾，圖為澤連斯基與歐盟理事會主席科斯塔（Antonio Costa）和歐盟委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在歐盟峰會上會面。（Reuters）

他還歡迎歐盟早前提出的價值8千億歐元的歐洲「再武裝」計劃，並感謝歐洲對烏克蘭的持續支持，亦讚揚歐洲對國防工業的投入。

澤連斯基晤馬克龍 談歐烏美合作實現和平

澤連斯基今次會議席間有會見法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），雙方談及馬克龍日前宣布在3月11日主辦歐洲軍隊首腦會議一事，澤連斯基還強調雙方有共同願景，「通過烏克蘭、整個歐洲和美國的合作（through cooperation between Ukraine, all of Europe, and the United States）」，以實現真正的持久和平。

馬克龍3月2日表示已同英國共同擬定俄烏短暫停火的倡議，提議雙方在烏克蘭「海、空和對能源基礎設施停火」一個月，但不包括地面情況。英國《衛報》指這一方案獲得澤連斯基支持，預料這倡議將邁出歐洲斡旋俄烏和平協議的第一步。

2025年3月6日，比利時布魯塞爾，圖為澤連斯基與歐盟理事會主席科斯塔（Antonio Costa）和歐盟委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在歐盟特別峰會上合影。（Reuters）

美國：正協調美烏在沙特舉行會晤

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的中東問題特使威特科夫指美國正協調與烏克蘭在沙特阿拉伯舉行會晤，預料會面地點選在利雅得或吉達，旨在制定俄烏和平協議與初步停火的結構。

俄烏戰火燃逾3年，特朗普上台後試圖斡旋，但此前與澤連斯基在白宮爆發言語衝突，涉及俄烏和平的美烏礦產協議的簽署被暫緩。

歐洲希望特朗普繼續為烏克蘭提供援助或戰略服務但未能成事，特朗普則表示美烏礦產協議就是美國提供給烏克蘭的安全保障。澤連斯基一邊試圖恢復與特朗普關係，一邊與歐洲展開溝通。