美國1月進口量激增　貿易逆差1314億美元創紀錄

美國3月6日公布，1月份貿易逆差擴大至1,314億美元，創下新高紀錄，也高於市場預期的1,288億美元；按月增幅達34％，為2015年3月以來最大。分析認為，美國1月份進口額大幅增加，與憂慮美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將實施關稅有關，進口增長主要來自金屬製成品、藥物製劑、民用飛機和電腦。



2025年3月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發表第二任期首個國會演說。（REUTERS）

美國商務部經濟分析局（Bureau of Economic Analysis，BEA）表示，12月份貿易逆差經修訂後，由984億美元下調至981億美元。

至於1月份整體進口額達到4,012億美元，按月升10.0%，為2020年7月以來的最大增幅。其中，商品進口額創紀錄增長12.3%，達到3,295億美元。整體出口額僅增長1.2%，至2,698億美元。

路透社報道，由於1月貿易逆差擴大、消費支出下降，增加第一季國內生產總值（GDP）萎縮風險。但部份經濟學家仍預計，本季進口量將持續溫和成長，主要受黃金進口量激增影響，這又與市場對貴金屬實施關稅的憂慮有關。