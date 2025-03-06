美國1月進口量激增 貿易逆差1314億美元創紀錄
撰文：蕭通
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美國3月6日公布，1月份貿易逆差擴大至1,314億美元，創下新高紀錄，也高於市場預期的1,288億美元；按月增幅達34％，為2015年3月以來最大。分析認為，美國1月份進口額大幅增加，與憂慮美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將實施關稅有關，進口增長主要來自金屬製成品、藥物製劑、民用飛機和電腦。
美國商務部經濟分析局（Bureau of Economic Analysis，BEA）表示，12月份貿易逆差經修訂後，由984億美元下調至981億美元。
至於1月份整體進口額達到4,012億美元，按月升10.0%，為2020年7月以來的最大增幅。其中，商品進口額創紀錄增長12.3%，達到3,295億美元。整體出口額僅增長1.2%，至2,698億美元。
路透社報道，由於1月貿易逆差擴大、消費支出下降，增加第一季國內生產總值（GDP）萎縮風險。但部份經濟學家仍預計，本季進口量將持續溫和成長，主要受黃金進口量激增影響，這又與市場對貴金屬實施關稅的憂慮有關。
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