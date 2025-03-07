美商務部長：料特朗普將擴大暫緩關稅　涵蓋美墨加協定所有商品

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）於3月6日表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）繼推遲向加拿大、墨西哥進口汽車加徵25%關稅一個月，預計特朗普將於同日宣布，將暫緩措施擴大至《美國—墨西哥—加拿大協定》（USMCA）涵蓋的所有商品和服務。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，盧特尼克的言論「令人鼓舞」。



2024年11月29日，在特朗普威脅對加拿大徵收25%關稅後，加拿大總理杜魯多突然現身美國佛羅里達，並和特朗普在海湖莊園共進晚餐。（X/ @JustinTrudeau）

盧特尼克接受CNBC採訪時表示，特朗普料於6日宣布豁免範圍，料以美墨加協定為基礎。據他個人估計，兩國出口到美國的商品中，有超過50%在特朗普首個任總統任期達成的美墨加協定範圍內。

杜魯多表示，盧特尼克的言論與兩國官員正進行的一些對話一致，但仍等待正式公布後，再討論加拿大的回應並研究其細節。但意味美國仍維持可能加徵關稅，加拿大也會保持反制。

圖為2025年3月5日，加拿大溫尼伯（Winnipeg）有民眾掛起「購買加拿大產品」的橫額，以回應美國總統特朗普（Donald Trump）的加徵關稅政策。（Reuters）

而在此前一天，在特朗普與杜魯多通話後，白宮宣布根據美墨加協定，對加拿大、墨西哥進口汽車給予一個月的關稅豁免，即針對汽車加徵的25%關稅延緩至4月2日。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）並稱，特朗普願意聽取其他行業的關稅豁免請求。

美國對加拿大，墨西哥加徵25%關稅的措施，已在3月4日正式生效，特朗普此前曾稱不會撤回。