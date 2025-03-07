美加貿易衝突升溫　加拿大人重製25年前大熱廣告掀愛國情懷｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任前後多次明嘲暗諷加拿大，指要讓加拿大成為美國的第51個州，最近又對後者開徵關稅，這些行為激起了加拿大人的愛國情緒。加媒3月6日報道，當地有人重新製作一段25年前的熱門廣告，還找來當時的主角再次出演，感動一眾加拿大人，連總理杜魯多（Justin Trudeau）都分享影片稱：「很高興你回來了」。



加拿大環球新聞（Global News）報道，一段名為「我是加拿大人」、由主角道格拉斯（Jeff Douglas）出演的商業廣告曾風靡一時，他在廣告中扮演角色Joe，站在以加拿大國旗為背景的舞台上，以幽默方式逐一反駁有關加拿大的刻板印象。

而他最近與一個獨立團隊重製了這條廣告，並把這段名為「我們是加拿大人」的影片上傳在YouTube上。

他在影片中不再是扮演虛構角色，而是以其真實身份登場。與原版廣告類似，他站在話筒前，以輕鬆幽默的方式列舉加拿大人獨有的特質，但突然話峰一轉將矛頭指向特朗普政府。

他在影片中說：「他們（美國）誤把我們的謙遜當成溫馴；把我們的善良當成應允；把我們的國家當成他們國旗上的另一顆星；把我們對肉汁芝士薯條（Poutine）的熱愛，當成他們對肉汁芝士普京（Putin）的熱愛」。

2025年3月5日，加拿大人道格拉斯（Jeff Douglas）重製他2000年出演的熱門廣告，並於當日把它上傳到YouTube上。（YouTube@Jeff Douglas）

左側是25年前「我是加拿大人」的廣告，右側是「我們是加拿大人」的重製版本：

他最後總結：「我們不是第51個甚麼，我們是第一個在危機中團結一致的國家，第一個架橋而非築牆的國家，第一個站崗守衛自己國土的國家。我叫Jeff，我們是加拿大人！」

自特朗普上台後，加拿大國內陸續出現不少表現愛國的行為，其中加拿大媒體《環球郵報》5日就在其紙版首頁「開天窗」，僅刊登「強大和自由」幾個詞； 而民間也有咖啡店將餐牌板上的美式咖啡（Americano）改成加式咖啡（Canadiano），以展示愛國情懷。