印尼大學水箱5屍案真相大白　警方擺烏龍　校方：是大體老師

印尼北蘇門答臘的普瑪瑞大學（UNPRI）棉蘭校區6名男生在TikTok發布影片，稱他們在校內發現屍體。警方接報後在12月11至12日到校調查，真的在一個水箱發現5具身份不明的屍體。校方12月13日澄清，他們其實醫學院的「大體老師」。



事件發生在12月11日，警方接報有學生在校舍9樓的水箱發現兩具屍體，於是火速立案調查，搜查大樓每一個房間。

最初發布影片佯稱發現屍體6名男學生於是急急上載道歉，稱水箱中的兩具遺體都是假人，只是幾名同學為博眼球而做的惡作劇，為有關行為浪費社會資源公開道歉。

警方雖沒發現「惡搞影片」中兩具遺體，卻在同一棟校舍的15樓水箱內，發現4男1女的身份不明的屍體，瞬間令6名大學生及校方成為涉案人士。警方稱在追查5名死者的身份，要求校方協助說明這些遺體的來歷，並通知6名男學助查。

該校醫學院剖學講師就遺體的來歷拍片澄清：

大學醫學院副院長蘇桑托（Colonel (Retd.) Susanto）13日發布影片聲明稱，那些遺體是用於醫學教育目的，也就是供學生進行解剖實習之用的「大體老師」。

蘇桑托回應這次烏龍事件時稱，對此表示遺憾。他稱警方單憑一段網上瘋傳的影片就搜查校園，沒向校方進行正式確認。

蘇桑托說，印尼所有醫學院都有屍體供研究用途，其採購受到法律監管。

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