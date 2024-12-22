誤把iPhone也捐獻　印度信徒祈福擺烏龍　廟方以一法令為由拒還

部份信徒到宮廟參拜時，或多或少會捐款祈求庇佑，不過印度卻有這麼一樁「烏龍捐贈」事件；一名男子在捐款時，不小心將手中的iPhone手機也掉進功德箱中，卻在請求歸還時遭到廟方拒絕，僅供男子將手機數據備份帶走、意外引起討論。



原來當地竟有這樣的法例：（按圖了解）



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綜合《印度時報》（Times of India）等外媒報道，事件發生在位於印度泰米爾納德邦的清奈（Chennai）小城蒂魯波魯爾（Thiruporur）；一位名叫迪納什（Dinesh）的信徒在禮佛完畢、捐款期間，一個手滑將iPhone手機也掉進功德箱「hundi」中，卻在找到廟方人員表明意圖後，遭廟方以「功德箱法令」（Hundial Rules）為由拒絕歸還、僅提供數據備份。

原來，根據當地1975年頒布的「功德箱法令」內容，無論是有意還是無意，只要是放進箱子內的物品，等同時直接登記在宮廟神祇的帳戶中，因此就算是廟方也無權歸還；對此印度教宗教和慈善捐贈部部長巴布（PK Sekar Babu）也證實此說法。

巴布表示，廟方無權決定如何處理「hundi」中屬於神的財產，因此即使只是不小心、廟方仍沒有辦法將手機還給迪納什，支持廟方拒絕、允許備份數據的提案，也承諾將會與相關部門的官員討論這起個案，研究出讓迪納什可以接受的補償方案。

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