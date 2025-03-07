巴黎北站附近發現二戰未爆彈　歐洲之星列車服務暫停

法國鐵路公司SNCF周五（3月7日）表示，鐵路工人在巴黎北部一處路軌發現一枚二戰未爆彈，需要當局到場清理，包括連接英法兩國的歐洲之星（Eurostar）、TGV高速列車等在內的列車服務被迫停駛。



法國國營電視台France 24及英國天空電視等傳媒報道，SNCF的聲明指，鐵路工人凌晨4時在巴黎北部市郊聖但尼（Saint Denis）進行維修時，在路軌發現該枚未爆彈，因此按照警方要求暫停巴黎北站（Gare du Nord）的列車服務，最快直到同日中午。

SNCF呼籲旅客推遲行程，而根據歐洲之星的網站顯示，至少4班同日早上由巴黎北站出發的列車已經取消；報道指不少人趁週末來臨外遊，歐洲之星每逢周五都非常繁忙，但受到今次事件影響，車站內有大批旅客滯留，另外所有前往法國北部的列車服務亦要暫停。

法國交通部長塔巴羅（Philippe Tabarot）表示，部分列車服務在下午恢復，警告行程將會嚴重受阻。他亦指警方正按照程序移除炸彈，呼籲附近居民無需擔心。

巴黎北站是全球其中一個最繁忙火車站；而法國各地不時發現一戰或二戰時期炸彈，但在如此人口密集的地方發現則屬罕見。