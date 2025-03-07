特朗普據報首明確指出馬斯克權力邊界：無權單方面決定人事和政策

「是你們主管着部門，而不是馬斯克（Elon Musk）。」據美國政治新聞網站Politico報道，當地時間6日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯特朗普）在內閣會議中傳遞了如上信息。這一言論表明，特朗普正在將更多的權利和責任移交給部門領導，明確權責劃分，做出他第一個縮小馬斯克職權範圍的重大舉措。



馬斯克也參加了此次內閣會議。美國《紐約郵報》6日報道稱，馬斯克當天晚些時候在社交媒體平台X上稱讚這是一次「非常富有成效的會議」，淡化了總統似乎限制其權力一事。

兩名政府官員向該網站透露，特朗普在內閣會議上當着馬斯克的面告訴政府高級別官員，馬斯克僅有權向各部門提出建議，但無權就人事和政策做出單方面決定。「Politico」解釋稱，這意味着馬斯克領導的「政府效率部」（DOGE）及其工作人員發揮的是諮詢作用，而內閣部長在人事、制定和實施政策上享有最終決定權。

特朗普當天在其自創的社交媒體「真相社交」（Truth Social）承諾，他的政府將每兩周舉行一次這樣的會議。部長們將與DOGE合作，精準地決定「誰將留下，誰將離開」，「我們說的是『手術刀』而不是『斧頭』。他們、埃隆、DOGE和其他偉大的人將聯合起來創造歷史性成就」。

在6日下午簽署暫停對加拿大、墨西哥徵收關稅的行政命令時，特朗普對記者描述，這次會議是一次「非常好的會議」，重點是「削減」。他指示內閣成員「先行」看看自己機構中可以裁掉哪些人，但要「保留優秀人才」。

圖為2025年3月6日，美國總統總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters）

「留住所有你想要的人，所有你需要的人，如果他們在那裏待兩年而不是兩周會更好，因為兩年後他們會更了解這些人。」特朗普說，「但我希望他們盡最大努力做好工作。當我們擁有優秀的人才時……這是珍貴的，非常重要。我們希望他們留住優秀的人才。」

不過，特朗普警告其內閣成員，如果他們不採取必要的削減措施來減少聯邦政府的「臃腫」，馬斯克和DOGE將接管。「如果他們能削減開支，那就更好了。如果他們不削減開支，那麼埃隆（馬斯克）就會削減。」

目前尚不清楚特朗普的這一新指導方針是否會讓已經被解僱的人重新回來。

「Politico」指出，召開此次內閣會議的時機受到了參議院多數黨領袖、南達科他州參議員圖恩（John Thune）最近表態的影響。他4日對美國有線電視新聞網（CNN）表示，內閣部長應保有全部聘用和解僱員工的權力。

圖恩稱，特朗普已經收到了來自其他議員和內閣部長私下裏表達的對馬斯克的不滿，他們稱馬斯克的命令給聯邦工作人員帶來了巨大的混亂。

馬斯克2月底在X上發文稱，所有聯邦僱員將很快收到一封電子郵件，要求他們匯報上周的個人工作進展，未回應將被視同為辭職。美國廣播公司（ABC）3月7日稱，此舉給特朗普政府中的一些人打了個措手不及，導致內閣成員之間關係緊張，多個機構負責人告訴他們手下的員工，在他們了解情況前，不要回復馬斯克的郵件。

《紐約郵報》稱，在DOGE上崗的頭六周里，該部門對聯邦政府項目和員工們進行了眼花繚亂的削減。ABC稱，通過DOGE，馬斯克主導了數千名聯邦政府員工被裁的行動，據稱為政府節省了1050億美元（約8159億港元）的開支。

在一系列的大規模解僱和威脅之後，DOGE的行為遭到了民主黨議員和部分共和黨人的批評。2月底，在紐約州共和黨眾議員馬利奧塔基斯（Nicole Malliotakis）和其他紐約州議員的強烈抗議下，白宮取消了對美國疾病控制與預防中心（CDC）的一個衛生項目員工裁員20%的計劃。

DOGE的裁員計劃在法庭上也受到強烈抵制。根據美國《紐約時報》的梳理，截至3月5日，特朗普政府已在16起訴訟案中被指控非法解僱。在其中一起訴訟中，最高法院暫時做出了不利政府的裁決，但最高法院簡短且未簽署的命令表明，這一裁決很可能會被重新審議。

「Politico」稱，對於特朗普政府無法解釋誰在負責這項官僚機構的清理行動，對於馬斯克在下令大幅削減聯邦政府項目和就業崗位中發揮了怎樣的作用，法官們越來越感到困惑。

讓事情更複雜的是，白宮上個月陳述，馬斯克沒有獨立制定政策的權力，一位名為格里森（Amy Gleason）的醫療技術企業高管才是DOGE的主管。但特朗普3月4日在國會聯席會議發表演講時稱，馬斯克確實是DOGE的負責人。多家美媒報道稱，特朗普的這一表態隨後被原告拿來作為一項證據，在法庭上質疑DOGE的合法性。

ABC指出，馬斯克不是內閣成員，但他在特朗普政府中擁有巨大的影響力——他負責領導DOGE為政府部門「瘦身」，他還參與了到目前為止的每一次內閣會議。儘管遭到強烈反對，但特朗普仍支持馬斯克，並認為批評者正試圖挑撥他們的關係。

「特朗普和馬斯克已經形成統一陣線。」美國彭博社（Bloomberg）3月7日稱，特朗普不僅在上個月的內閣會議上公開讚揚了這位億萬富翁顧問，他還在國會聯席會議誇耀了DOGE在削減成本上取得的成就。

2025年2月26日，馬斯克（Elon Musk）以政府效率部（DOGE）成員身份出席內閣會議，並坐在角落裏。圖為他起身發言。（Reuters）

為維護馬斯克的對外形象、展現團隊仍非常團結，特朗普3月6日在「真相社交」上寫道：「房間裏每個人之間的關係都非常好。他們都想達到同一個目標，那就是讓美國再次偉大！」

本文獲《觀察者網》授權轉載

