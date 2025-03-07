丹麥藝術家辦「餓死小豬」展覽惹議　友人出手救豬：因女兒這句話

丹麥藝術家Marco Evaristti為了引起外界對大規模肉類生產對動物所造成的痛苦，決定舉辦一項名為「現在你在乎了吧」（And now you care）展覽，準備把三隻小豬活活餓死，此舉隨即引起爭議，三隻小豬在開幕後不久被偷去。真相原來是其朋友因聽到自己女兒的說話後，決定聯手動保團體暗中出手相救。



美媒報道，這場展覽2月28日在哥本哈根登場，三隻小豬在沒食物和水的情況下被關在購物車內，注定活活餓死。Marco Evaristti希望以此引起外界關注，批判丹麥養豬業的不人道。

一些動物權利組織對Marco Evaristti的展覽表示擔憂，雖然他們歡迎其初衷，但並不接受虐待動物的行為。

結果在展覽關幕後一天，三隻小豬便被不知名人士偷去，其友人斯特芬森（Caspar Steffensen）4日向他坦白自己暗中出手相救的真相。

斯特芬森在接受訪問時表示，自己起初也支持展覽的理念，但在照顧小豬時動了感情。當其10歲的女兒含淚求他「不要讓牠們（小豬們）餓死好嗎？」後，觸動到他的心，所以當有動保團體聯繫他時，他便偷偷協助組織救走小豬。

Marco Evaristti其後表示，自己已經在想辦法恢復展覽，其中一個想法是從肉類加工廠偷死豬，然後將其展示給公眾。他還想再買三隻活的小豬，拍賣給出價最高的人，但目的是要讓牠們過幸福的生活。