動保組織聲稱泰小河馬Moo Deng遭剝削　動物園否認：符合國際標準

泰國侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）去年因其浮誇的表情在網路上爆紅後，牠身處的綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）遊客數量隨之激增。泰媒報道，動保團體批評園方未有真正保障「彈跳豬」的安全及生活環境，只利用其名聲來獲取金錢利益，剝削牠的動物權益。泰國自然資源部長Chalermchai Sri-on於25日稱，動物園已向他確認，園方對牠的照顧完全符合國際標準。



泰國《曼谷郵報》2月25日報道，美國動保組織善待動物組織（PETA）表示，侏儒河馬在野外屬於瀕危物種，牠們天性羞怯，白天通常躲在河流中，僅在夜晚外出覓食，因此過度關注可能會引發牠們緊張或不適。

PETA強調，像「彈跳豬」這類動物天生喜歡避開人類，且愛長時間泡在水中，但牠如今卻被困在水泥圍欄中。動物園所謂的保育繁殖，並非真正的保育，而是在遠離動物原生棲息地的地方繁殖牠們，並將牠們囚禁以謀利。

動保組織「生而自由基金會」（Born Free Foundation）則呼籲人們抵制該動物園，不要參觀或在社交平台上分享圈養動物相關內容，而是透過支持保護動物的棲息地來幫助牠們。

Chalermchai Sri-on表示，動物園主管已向他確認園方遵守了所有國際動物福利標準，並邀請上述兩動保團體來園參觀，親眼見證動物園對動物的精心照顧，又批評他們的指控可能會對泰國旅遊業產生負面影響。