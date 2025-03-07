特朗普：已致信伊朗領導人　希望就核協議談判

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯特朗普）希望與伊朗談判達成一項核協議，他已致信伊朗領導人，促請對方同意進行談判。



路透社報道，特朗普周五（3月7日）接受霍士商業網絡（Fox Business Network）採訪時說，他前一天致信伊朗領導人，希望德黑蘭（Tehran）能與美國就核問題進行談判，這對伊朗來說會是個更好選擇。「我覺得他們是想收到這封信的。另一種選擇是，我們必須採取行動，因為不能再出現一枚核武器了。」

圖為伊朗德黑蘭附近一大型導彈生產基地霍吉爾（Khojir），涉及核武器開發，於2024年10月26日遭到以色列空襲。（Reuters）

白宮並未立即回應此事。路透社報道稱，這封信應是寫給伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）。美國和西方多次指責伊朗追求核武器，伊朗則反駁這一說法。

伊朗曾與包括美國在內的西方大國於2015年達成核協議，但特朗普首次執政期間單方面退出協議，並對德黑蘭重新實施制裁。作為回應，伊朗推翻協議規定的義務，並將鈾濃縮提煉至60%的高水平。

本文獲《聯合早報》授權轉載

