日本108歲理髮師破健力士世界紀錄 入行94年擅長整「飛機頭」
撰文：聯合早報
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日本一名108歲的老奶奶箱石シツイ（Shitsui Hakoishi）周三（3月5日）獲健力士世界紀錄認證為「世界最年長的女性理髮師」。
箱石生於1916年11月10日，現居櫪木縣那珂川町，她14歲時在朋友母親的介紹下到東京一家髮廊當學徒，婚後與丈夫開了一家髮廊，但丈夫在二戰期間被徵召入伍戰死，髮廊則被美軍炸毀。
日本《朝日新聞》指，箱石最擅長的是當時流行的「飛機頭」(リーゼント，Regent style，兩側頭髮向後梳，在後腦中央合攏，瀏海部份往上梳，增加蓬鬆感)，也專門為時髦女性設計短髮（断髪，danpatsu），類似現在的「冬菇頭」，手藝出色，有很多熟客。
箱石為了養育孩子，後來在家鄉栃木縣再開發廊，如今大部份時間在養老院度過，但她說，只要有熟客找她，她還是會幫他們理髮，希望自己可以一直工作到110歲。
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